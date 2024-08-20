UEFA'dan Arda Kardeşler'e görev

FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler, UEFA Konferans Ligi play-off turundaki Ukrayna'nın Kryvbas ile İspanya'nın Real Betis takımları arasındaki mücadeleyi yönetecek.

Slovakya'nın Kosice şehrindeki Kosicka Stadyumu'nda 22 Ağustos 2024 Perşembe günü saat 21.00'de başlayacak müsabakada Arda Kardeşler'in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Deniz Caner Özaral yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Zorbay Küçük olacak.

Karşılaşmada Mustafa İlker Coşkun VAR, Onur Özütoprak ise AVAR olarak görev yapacak.