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UEFA'dan Atilla Karaoğlan'a görev

FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan, Belarus ile Lüksemburg A Milli Takımları arasında 15 Ekim 2024 Salı günü oynanacak olan UEFA Uluslar C Ligi müsabakasını yönetecek.

Spor
  • 13.10.2024 17:36
  • Giriş: 13.10.2024 17:36
  • Güncelleme: 13.10.2024 17:38
Kaynak: İHA
UEFA'dan Atilla Karaoğlan'a görev
Fotoğraf: AA

UEFA Uluslar C Ligi'nde Belarus ile Lüksemburg A Milli Takımları arasında 15 Ekim 2024 Salı günü oynanacak müsabakayı FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Macaristan'ın Zalaegerszeg şehrindeki ZTE Arena Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakada, Atilla Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Direnç Tonusluoğlu olacak.

Karşılaşmada Almanya Futbol Federasyonu'ndan Christian Dingert VAR, Sören Storks ise AVAR olarak görev yapacak.

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