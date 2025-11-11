UEFA'dan bahis soruşturması açıklaması

UEFA, futboldaki bahis soruşturmasına ilişkin Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile temas halinde olunduğunu bildirdi. UEFA Basın Birimi, konuya ilişkin ANKA Haber Ajansı'nın sorusunu yazılı olarak yanıtladı. Yanıtta, "UEFA, bu konuyla ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonu ile temas halindedir. Şu aşamada başka bir yorumumuz bulunmamaktadır" ifadeleri kullanıldı.

UEFA ve FIFA daha önce FIFA kokartı taşıyan ve kulüp-milli seviyde maçlar yürüten Zorbay Küçük'ün soruşturmaya dahil edilmesi üzerine harekete geçmişti. MHK Başkanı, UEFA Hakem Komitesi Başkanı Roberto Rosetti’ye bilgi vermişti. Küçük’ün, UEFA’nın atadığı bir karşılaşmada görev alması beklenirken bu görevin kendisinden alındığını UEFA’dan gelen e-posta yoluyla öğrendiği belirtildi.

TEMASLAR DEVAM EDİYOR

Sürecin uluslararası boyutunun da önem taşıdığı belirtiliyor. Zorbay Küçük’ün bugüne dek çok sayıda UEFA organizasyonunda görev aldığı, bu nedenle hem UEFA hem de FIFA’nın TFF ile yakın temas halinde süreci izlediği öğrenildi. UEFA’nın da önümüzdeki günlerde kendi bünyesinde bir soruşturma başlatmayı planladığı bildiriliyor.