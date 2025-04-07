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UEFA'dan Cansu Tiryaki'ye görev

Ajans Haberleri
  • 07.04.2025 16:13
  • Giriş: 07.04.2025 16:13
  • Güncelleme: 07.04.2025 16:13
Kaynak: DHA
UEFA'dan Cansu Tiryaki'ye görev

İSTANBUL, (DHA) - FIFA kokartlı hakem Cansu Tiryaki, yarın saat 19.00'da Malta ile Gürcistan arasında oynanacak UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası C2 Grubu müsabakasında görev yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre; Malta'nın Ta' Qali Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Cansu Tiryaki'nin yardımcı hakemliğini Arzu Görgün ve Ayşenur Karakoç üstlenecek. Müsabakada 4'üncü hakem olarak ise Asen Albayrak görev alacak.

(FOTOĞRAFLI)

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