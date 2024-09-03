UEFA'dan Dilan Deniz Gökçek ve Lale Orta'ya görev

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, UEFA gözlemcisi Lale Orta, 4-7 Eylül 2024 tarihleri arasında Polonya'da düzenlenecek olan UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 7. Grup müsabakalarında hakem gözlemcisi olacak.

UEFA gözlemcisi Dilan Deniz Gökçek ise 4-7 Eylül 2024 tarihleri arasında Danimarka'da düzenlenecek olan UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 1. Grup müsabakalarında hakem gözlemcisi olarak görev alacak.