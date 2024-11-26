UEFA'dan Dilan Deniz Gökçek ve Lale Orta'ya görev

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, UEFA gözlemcisi Lale Orta, 27 Kasım-3 Aralık tarihlerinde Hırvatistan'da düzenlenecek olan UEFA 19 Yaş Altı Kadınlar Futbol Şampiyonası B4 Grup müsabakalarında hakem gözlemcisi olacak.

UEFA gözlemcisi Dilan Deniz Gökçek de 27 Kasım-3 Aralık tarihlerinde Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenecek olan UEFA 19 Yaş Altı Kadınlar Futbol Şampiyonası A7 Grup müsabakalarında hakem gözlemcisi olarak görev alacak.