UEFA'dan Erkan Özdamar'a görev

FIFA kokartlı hakem Erkan Özdamar, 10-18 Ekim tarihlerinde Gürcistan'da düzenlenecek olan UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası 1. grup müsabakalarında görev alacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Erkan Özdamar, Tskaltubo kentinde 11 Ekim'deki Danimarka-Litvanya ve 17 Ekim'deki Avusturya-Danimarka müsabakalarını yönetecek. Özdamar, 14 Ekim'de oynanacak Danimarka-Gürcistan maçında da 4. hakem olarak görev yapacak.

Müsabakalarda Murat Tuğberk Curbay da yardımcı hakem olarak görevlendirildi.