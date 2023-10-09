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UEFA'dan Erkan Özdamar'a görev

Ajans Haberleri
  • 09.10.2023 16:01
  • Giriş: 09.10.2023 16:01
  • Güncelleme: 09.10.2023 16:01
Kaynak: AA
UEFA'dan Erkan Özdamar'a görev

FIFA kokartlı hakem Erkan Özdamar, 10-18 Ekim tarihlerinde Gürcistan'da düzenlenecek olan UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası 1. grup müsabakalarında görev alacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Erkan Özdamar, Tskaltubo kentinde 11 Ekim'deki Danimarka-Litvanya ve 17 Ekim'deki Avusturya-Danimarka müsabakalarını yönetecek. Özdamar, 14 Ekim'de oynanacak Danimarka-Gürcistan maçında da 4. hakem olarak görev yapacak.

Müsabakalarda Murat Tuğberk Curbay da yardımcı hakem olarak görevlendirildi.

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