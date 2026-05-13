UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza: 10 milyon euro seviyesinde

Fenerbahçe’de mali gündem yeniden hareketlendi. Sarı-lacivertli kulübün, UEFA Finansal Sürdürülebilirlik kriterleri kapsamında yapılan incelemelerde harcama limitini aştığı öne sürüldü.

MAAŞ YÜKÜ

İddialara göre, teknik direktör Jose Mourinho’nun sözleşmesinden doğan alacaklarının yanı sıra, Kerem Aktürkoğlu transferi için UEFA ile gerçekleştirilen görüşmeler sonrası bütçeye dahil edilen maaş yükü, kulübün mali tablosunda belirleyici oldu.

Bu gelişmelerin ardından UEFA’nın, Fenerbahçe’ye yaklaşık 10 milyon euro seviyesinde para cezası uygulayacağı ve kararın kesinleştiği iddia edildi.

SIKI DENETİM

UEFA’nın Finansal Sürdürülebilirlik kuralları kapsamında son yıllarda kulüplerin maaş bütçeleri, transfer harcamaları ve teknik ekip giderleri daha sıkı şekilde denetlenirken, limit aşımı yaşayan kulüplere para cezasının yanı sıra kadro kısıtlaması ve transfer sınırlaması gibi yaptırımlar da uygulanabiliyor.

Fenerbahçe cephesinden ise konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.