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UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza

UEFA, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda İstanbul'da oynanan Fenerbahçe-Lille maçında tribünlerden atılan yabancı maddeler nedeniyle Fenerbahçe'ye 1 yıl ertelemeli kısmı tribün kapatma cezası verdi.

Spor
  • 23.08.2024 17:17
  • Giriş: 23.08.2024 17:17
  • Güncelleme: 23.08.2024 17:24
Kaynak: Haber Merkezi
UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza
Fotoğraf: DepoPhotos

UEFA, Fenerbahçe-Lille maçında sarı-lacivertli taraftarların sahaya yabancı madde atması nedeniyle kulübe 1 yıl ertelemeli kısmı tribün kapatma cezası verdi.

13 Ağustos'ta oynanan rövanş maçında 65. dakikada kale arkası tribününden atılan bir yabancı madde Lille kalecisi Chevalier'in ayağına isabet etmiş, maç yaklaşık 3 dakika durmuştu.

Deplasmandan 2-1 mağlubiyetle dönen Fenerbahçe, kendi sahasında uzatmalarda yediği golle galibiyeti kaçırmış ve Şampiyonlar Ligi için play-off oynama şansını kaybetmişti.

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