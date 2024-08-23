UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza

UEFA, Fenerbahçe-Lille maçında sarı-lacivertli taraftarların sahaya yabancı madde atması nedeniyle kulübe 1 yıl ertelemeli kısmı tribün kapatma cezası verdi.

13 Ağustos'ta oynanan rövanş maçında 65. dakikada kale arkası tribününden atılan bir yabancı madde Lille kalecisi Chevalier'in ayağına isabet etmiş, maç yaklaşık 3 dakika durmuştu.

Deplasmandan 2-1 mağlubiyetle dönen Fenerbahçe, kendi sahasında uzatmalarda yediği golle galibiyeti kaçırmış ve Şampiyonlar Ligi için play-off oynama şansını kaybetmişti.