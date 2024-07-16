UEFA'dan FIFA kokartlı üç hakeme görev

FIFA kokartlı hakemler Zorbay Küçük, Bahattin Şimşek ve Kadir Sağlam, UEFA Konferans Ligi'nde 18 Temmuz Perşembe günü oynanacak 1. eleme turu rövanş maçlarında düdük çalacaklar.

UEFA, FIFA kokartlı hakemler Zorbay Küçük, Bahattin Şimşek ve Kadir Sağlam'a Konferans Ligi 1'inci tur müsabakalarında görev verdi.

Bosna-Hersek'in Sarajevo ile Kazakistan'ın Aktobe takımları arasında oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi 1. Eleme Turu ikinci müsabakasını Zorbay Küçük yönetecek.

Bosna-Hersek'in Sarajevo şehrinde Olimpijski Asim Ferhatovic Hase Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayacak müsabakada Küçük'ün yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Furkan Ürün yapacak. Müsabakada Cihan Aydın dördüncü hakem olarak görev alacak.

Litvanya'nın Zalgiris Vilnius ile Finlandiya'nın VPS takımları arasında oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi 1. Eleme Turu ikinci mücadelesinde ise Bahattin Şimşek düdük çalacak.

Litvanya'nın Vilnius şehrinde LFF Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak maçta Şimşek'in yardımcılıklarını Murat Tuğberk Curbay ve Deniz Caner Özaral üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü de Ümit Öztürk olacak.

Kadir Sağlam da Lüksemburg'un Diddeleng ile Andorra'nın Atletic Escaldes takımları arasında aynı gün oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi 1. Eleme Turu ikinci mücadelesinde görev alacak.

Lüksemburg'un Diddeleng şehrinde Jos Nosbaum Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayacak müsabakada Sağlam'ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Mehmet Emin Tuğral yapacak.

Murat Erdoğan da dördüncü hakem olarak kenarda yer alacak.