UEFA'dan futsal hakemi Kamil Çetin'e görev

FIFA kokartlı elit futsal hakemi Kamil Çetin, 2026 Avrupa Futsal Şampiyonası ön eleme turu C Grubu müsabakalarında görev alacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre Kamil Çetin; İsviçre, İskoçya, Malta ve Cebelitarık futsal milli takımları arasında 10-13 Nisan tarihlerinde İsviçre'nin başkenti Bern'de oynanacak olan 2026 Avrupa Futsal Şampiyonası ön eleme turu C Grubu müsabakalarında UEFA tarafından hakem olarak görevlendirildi.