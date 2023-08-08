UEFA'dan gözlemci Sabri Çelik'e görev

Sabri Çelik, Kazakistan'ın Tobol ile Kuzey İrlanda'nın Derry takımları arasında 10 Ağustos Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu ilk maçında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.

Ajans Haberleri 08.08.2023 17:18 Giriş: 08.08.2023 17:18

Güncelleme: 08.08.2023 17:18 Kaynak: AA

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