Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

UEFA'dan gözlemci Sabri Çelik'e görev

Sabri Çelik, Kazakistan'ın Tobol ile Kuzey İrlanda'nın Derry takımları arasında 10 Ağustos Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu ilk maçında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.

Ajans Haberleri
  • 08.08.2023 17:18
  • Giriş: 08.08.2023 17:18
  • Güncelleme: 08.08.2023 17:18
Kaynak: AA
Abone Olgoogle-news
UEFA'dan gözlemci Sabri Çelik'e görev

Sabri Çelik, Kazakistan'ın Tobol ile Kuzey İrlanda'nın Derry takımları arasında 10 Ağustos Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu ilk maçında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kazakistan'ın Kostanay şehrindeki Tsentralniy Stadı'nda oynanacak mücadele, TSİ 20.00'de başlayacak.

Karşılaşmayı Avusturya Futbol Federasyonundan Stefan Ebner yönetecek.

BirGün'e Abone Ol