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UEFA'dan hakem Melek Dakan'a görev

FIFA kokartlı hakem Melek Dakan'ın yarın Kosova'da başlayacak UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 1. Tur 6. Grup müsabakalarında görev alacağı duyuruldu.

Ajans Haberleri
  • 29.07.2025 18:26
  • Giriş: 29.07.2025 18:26
  • Güncelleme: 29.07.2025 18:26
Kaynak: ANKA
UEFA'dan hakem Melek Dakan'a görev

(ANKARA) - FIFA kokartlı hakem Melek Dakan'ın yarın Kosova'da başlayacak UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 1. Tur 6. Grup müsabakalarında görev alacağı duyuruldu.

TFF'den yapılan açıklamada, "FIFA kokartlı hakemimiz Melek Dakan, 30 Temmuz-3 Ağustos arasında Kosova'da düzenlenecek UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 1. Tur 6. Grup müsabakalarında görev yapacak. Aynı turnuvada, FIFA kokartlı yardımcı hakemimiz Ayşenur Karakoç da yardımcı hakem olarak görev alacak" bilgisi verildi.

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