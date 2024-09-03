UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Portekiz'in Lizbon şehrindeki Estadio do Benfica Stadı'nda yapılacak müsabakada, Meler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak. Karşılaşmada Almanya Futbol Federasyonu'ndan Bastian Dankert VAR, Katrin Rafalski ise AVAR olarak görev yapacak.