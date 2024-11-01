UEFA'dan Jose Mourinho'ya 1 maç men cezası

UEFA Disiplin Kurulu, Manchester United karşılaşmasında kırmızı kart gören Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya 1 maç men cezası verdi.

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında İngiltere'nin Manchester United takımını konuk eden Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, karşılaşmanın 57. dakikasında kırmızı kart görmüştü.

Maçın 56. dakikada Bright Osayi-Samuel'in yerde kalmasının ardından yoğun itirazda bulunan Mourinho, kırmızı kartla tribüne gönderilmişti.

Mourinho, maçın ardından kırmızı kart görmesine ilişkin "Sanırım yapabileceğim en iyi şey Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra UEFA turnuvalarında yer almayan bir kulübe gitmek. Başka da bir şey demek istemiyorum. Teoride bizden üst seviye bir takıma karşı harika oynadık" demişti.