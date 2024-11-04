UEFA'dan karar: Beşiktaş-Maccabi Tel-Aviv maçı tarafsız sahada oynanacak

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde İsrail'in Maccabi Tel-Aviv ekibi ile 28 Kasım'da Tüpraş Stadyumu'nda oynaması gereken karşılaşma tarafsız sahaya alındı.

UEFA'nın Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile gerekli görüşmeleri yaparak kararını bildirdiği ve siyah beyazlı kulübün de TFF'den gelecek resmi yazının ardından açıklama yapacağı ifade edildi.

Maçın hangi ülke ve statta oynanacağı önümüzdeki günlerde ilan edilecek.

BASKETBOL MAÇI SIRBİSTAN'DA OYNANMIŞTI

Beşiktaş Basketbol Takımı da İsrail ekibi Hapoel Shlomo maçını İstanbul'da değil güvenlik gerekçesiyle tarafsız saha olarak Sırbistan'da oynamıştı. Maçın ilk Sırbistan'da oynanması kararının ardından İstanbul'a geri alınmış, daha sonra terkar Sırbistan'da oynanmasına karar verilmişti.