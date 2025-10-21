Giriş / Abone Ol
  • 21.10.2025 16:05
UEFA'dan Mehmet Türkmen'e görev

İSTANBUL (AA) - FIFA kokartlı hakem Mehmet Türkmen, Polonya'nın Legia Varşova ile İtalya'nın Fiorentina takımları arasında yarın oynanacak UEFA Gençlik Ligi müsabakasını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Polonya'nın Varşova şehrindeki Legia Training Center'da saat 13.00'te başlayacak mücadelede Türkmen'in yardımcılıklarını Anıl Usta ve Göktuğ Hazar Erel, yapacak.

Karşılaşmanın 4. hakemi ise Polonya Futbol Federasyonundan Piotr Urban olacak.

