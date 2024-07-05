UEFA'dan Merih Demiral'a 2 maç ceza

Türkiye'nin Avusturya ile oynadığı maçta 'bozkurt' işareti yapan Merih Demiral'ın cezası belli oldu. UEFA, Demiral'ı 2 maçtan men etti. TFF, cezaya itiraz etmek için CAS'a başvuru yapacak.

UEFA, EURO 2024'ün son 16 maçında Avusturya'ya attığı gol sonrası MHP ve ülkücü hareketle özdeşleşen 'bozkurt' işaretini yapan Merih Demiral'ın cezasını açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre, Merih Demiral'a 2 maç men cezası verildi.

UEFA cezayla ilgili, "Türkiye Futbol Federasyonu oyuncusu Merih Demiral'ın, genel davranış ilkelerine uymadığı, temel nezaket kurallarını ihlal ettiği, spor etkinliklerini sportif olmayan nitelikteki gösteriler için kullandığı ve futbol sporunun itibarını zedelediği gerekçesiyle, katılabileceği toplam iki (2) UEFA milli takım müsabakasından men edilmesine karar verilmiştir” açıklamasında bulundu.

Merih Demiral hakkında "uygunsuz davranış" gerekçesiyle UEFA tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Merih Demiral'ın cezaya itiraz edeceği öğrenildi. Bu doğrultuda TFF ve Demiral, Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) başvuruda bulunacak.

CAS’ın dosyayı hızlıca ele alıp maç günü öğlen saatlerine kadar sonuçlandırması bekleniyor.

Avusturya'yı 2-1 yenen milli takım, yarın (6 Temmuz) saat 22.00'yi gösterdiğinde turnuvanın çeyrek finalinde Hollanda ile karşı karşıya gelecek. Kararda değişiklik olmazsa, Demiral yarın bu maçta ve Türkiye'nin turnuvaya devam etmesi halinde yarı final maçında forma giyemeyecek.

30 SAYFALIK SAVUNMA YAPILMIŞTI

TFF, Merih Demiral'ın eliyle bozkurt işareti yapması nedeniyle açılan soruşturmayla ilgili hazırlanan savunma dosyasını UEFA'ya bugün iletmişti.

Yerli-yabancı avukatlarca hazırlanan ve UEFA Disiplin Kurulu'na gönderilen 30 sayfalık savunmada, bozkurt işaretinin "1000 yıllık simge" olduğu ifade edilmişti.