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UEFA'dan Trabzonspor'a ceza!

UEFA, Konferans Ligi'nde St. Gallen-Trabzonspor maçındaki bordo-mavili taraftarların neden olduğu olaylar sebebiyle kulübe para cezası verildi.

Spor
  • 29.08.2024 17:21
  • Giriş: 29.08.2024 17:21
  • Güncelleme: 29.08.2024 17:32
Kaynak: İHA
UEFA'dan Trabzonspor'a ceza!
Fotoğraf: AA

UEFA, Trabzonspor'a para cezası ve seyircisiz oynama cezası verdi.

UEFA Disiplin Kurulu, bordo mavili ekibe 25 bin euro para cezası ve 2 yıl ertelemeli 1 maç seyircisiz oynama cezası verdiğini duyurdu.

UEFA'dan yapılan açıklamada cezanın Konferans Ligi St. Gallen-Trabzonspor play-off müsabakasında bordo-mavili taraftarların neden olduğu olaylar nedeniyle verildiği belirtildi.

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