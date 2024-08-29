UEFA'dan Trabzonspor'a ceza!
UEFA, Konferans Ligi'nde St. Gallen-Trabzonspor maçındaki bordo-mavili taraftarların neden olduğu olaylar sebebiyle kulübe para cezası verildi.
Kaynak: İHA
UEFA, Trabzonspor'a para cezası ve seyircisiz oynama cezası verdi.
UEFA Disiplin Kurulu, bordo mavili ekibe 25 bin euro para cezası ve 2 yıl ertelemeli 1 maç seyircisiz oynama cezası verdiğini duyurdu.
UEFA'dan yapılan açıklamada cezanın Konferans Ligi St. Gallen-Trabzonspor play-off müsabakasında bordo-mavili taraftarların neden olduğu olaylar nedeniyle verildiği belirtildi.