UEFA'dan Vinicius Junior'a yönelik ırkçı ifadelerle ilgili soruşturma

UEFA, Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda oynanan Benfica-Real Madrid karşılaşmasında yaşanan ırkçı söylemlerle ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

UEFA’dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“UEFA Etik ve Disiplin Müfettişi, Benfica ile Real Madrid arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi 2025/2026 son 16 play-off turu maçındaki ayrımcı davranış iddialarını araştırmak üzere görevlendirilmiştir. Konuyla ilgili daha fazla bilgi ilerleyen günlerde paylaşılacaktır”

NE OLMUŞTU?

Luz Stadı’nda oynanan karşılaşmanın 50'nci dakikasında Real Madrid’i 1-0 öne geçiren golü atan Vinicius Junior, golün ardından kendisine yönelik ırkçı söylemlerde bulunduğunu söyleyerek saha kenarına geldi ve durumu maçın hakemine iletti.

Brezilyalı futbolcu, Benfica forması giyen Gianluca Prestianni’nin ayrımcı hareketlerde bulunduğunu ifade etti.

Karşılaşmayı yöneten Fransız hakem François Letexier’e yapılan bildirimin ardından UEFA, olayla ilgili resmi inceleme sürecini başlattı.

Mücadele, Vinicius Junior’ın attığı golle Real Madrid’in 1-0 üstünlüğüyle sona ererken, yaşanan iddialar maçın önüne geçmişti. UEFA’nın soruşturma kapsamında toplayacağı rapor ve değerlendirmelerin ardından disiplin sürecine ilişkin kararını kısa sürede açıklaması bekleniyor.