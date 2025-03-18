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UEFA'dan Zorbay Küçük'e görev

FIFA kokartlı hakem Zorbay Küçük, İtalya'da düzenlenecek UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elit Tur 5. Grup müsabakalarında görev yapacak.

Spor
  • 18.03.2025 10:13
  • Giriş: 18.03.2025 10:13
  • Güncelleme: 18.03.2025 10:14
Kaynak: AA
UEFA'dan Zorbay Küçük'e görev
Fotoğraf: AA

Hakem Zorbay Küçük, İtalya'da düzenlenecek UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda görev alacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre Zorbay Küçük, 19-26 Mart tarihlerinde İtalya, Fransa, İspanya ve Letonya'nın mücadele edeceği grup müsabakalarında düdük çalacak.

FIFA kokartlı yardımcı hakem Furkan Ürün de bu müsabakalarda görev alacak.

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