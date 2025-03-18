UEFA'dan Zorbay Küçük'e görev

Hakem Zorbay Küçük, İtalya'da düzenlenecek UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda görev alacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre Zorbay Küçük, 19-26 Mart tarihlerinde İtalya, Fransa, İspanya ve Letonya'nın mücadele edeceği grup müsabakalarında düdük çalacak.

FIFA kokartlı yardımcı hakem Furkan Ürün de bu müsabakalarda görev alacak.