UEFA failin adını saklıyor

Oktay EVSEN

Gazze’ye yönelik saldırılarını sürdüren İsrail’e karşı spor dünyasındaki çifte standartlar, UEFA’nın son adımlarıyla bir kez daha gündeme geldi. Filistin futbolunun efsane isimlerinden ve “Filistinli Pele” olarak bilinen Süleyman El-Übeyd’in İsrail tarafından öldürülmesinin ardından yayımladığı taziye mesajında saldırganın adını anmayan UEFA tepkilerin odağında. UEFA, Ubeyd için “Filistinli Pele Süleyman El Ubeyd'e veda. En karanlık zamanlarda bile sayısız çocuğa umut veren bir yetenek” ifadelerini kullansa da, mesajda İsrail’in adı yer almadı. Bu tutum büyük tepki toplarken, Liverpool’un Mısırlı yıldızı Muhamed Salah da sessiz kalmadı. Salah, sosyal medyada UEFA’ya, “Bize nasıl, nerede ve neden öldüğünü anlatabilir misiniz?” diyerek tepki gösterdi.

Son olarak, İtalya’nın Udine kentindeki Bluenergy Stadı’nda oynanan Paris Saint-Germain–Tottenham UEFA Süper Kupa maçında da benzer bir tablo yaşandı. Maç öncesi açılan pankartlarda İsrail’e dair tek bir ifadeye yer verilmemesi, tepkileri daha da büyüttü. İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’ye düzenlediği saldırılarda en az 61 bin 776 Filistinli hayatını kaybederken, 154 bin 906 kişi yaralandı. Buna rağmen İsrail, 15 aylık süreçte uluslararası spor organizasyonlarında boy göstermeye devam etti.

Uluslararası sporun çatı kuruluşları, yaklaşık iki yıldır süren soykırıma rağmen İsrail takımlarına ve sporcularına yönelik hiçbir yaptırım uygulamadı; hatta kınama mesajı dahi yayımlamadı. Filistin’de sporcular hayatını kaybederken, İsrailli sporcular turnuvalarda mücadelelerini sürdürdü. Bu sessizlik, spor otoritelerinin 2022’de Rusya’nın Ukrayna işgali sonrası aldığı sert önlemlerle karşılaştırıldığında daha da dikkat çekiyor. Rusya’nın saldırısının ikinci gününde UEFA, “Ukrayna’da devam eden Rus askeri saldırısını şiddetle kınıyoruz” ifadelerini kullanmış, Avrupa’nın güvenliği ve insan hakları vurgusuyla Rus takımlarına ve sporcularına ağır yaptırımlar getirmişti. Ancak aynı kararlılık, İsrail söz konusu olduğunda hiç gösterilmedi.