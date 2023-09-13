UEFA, Hırvatistan Futbol Federasyonu'na yönelik disiplin süreci başlattı

UEFA'nın Hırvatistan Futbol Federasyonu (HNS) hakkında disiplin süreci başlattığı bildirildi.

HNS'den yapılan açıklamada, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda Letonya ile 8 Eylül'de Hırvatistan'ın Rijeka kentinde oynanan karşılaşmada bazı taraftarların Hırvat milliyetçi (Ustaşa) bayrağı açması üzerine, UEFA'nın disiplin süreci başlattığı belirtildi.

HNS'nin, Hırvat taraftarların daha önceki ayrılıkçı davranışları nedeniyle denetim altında olduğunun anımsatıldığı açıklamada, "Bu yeni durum, kendi sahamızda seyircisiz maç oynama cezasını getirebilir. Kendi sahamızdaki ilk karşılaşmamız 12 Ekim'de." ifadelerine yer verildi.