UEFA iptal edilen golde hatayı kabul etti

İsveç Milli Takımı, Strawberry Arena'da ağırladığı Azerbaycan'a farklı mağlup etti. 6-0 biten UEFA Uluslar C Ligi maçında ev sahibinin ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golü gündemde.

İsveç basınından Sportbladet'te yer alan habere göre; UEFA, Isak'ın golündeki hatayı kabul etti.

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta İsveç, önceki gün konuk ettiği Azerbaycan'ı 6-0 yendi. 16 puanla grubu lider bititen İsveç, B Ligi'ne yükselmeyi başardı. Azerbaycan ise 1 puanda kaldı ve D Ligi'ne düştü.

İsveç oyuncusu Alexander Isak, ilk yarının uzatma bölümünde fileleri havalandırdı ama bu gol ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazandı.

VAR'da ofsayt çizgisinin yanlış çizildiği iddiası dikkat çekti.

"VİDEO YARDIMCI HAKEM HATA YAPTI"

İsveç basınından Sportbladet'te yer alan habere göre; UEFA, Isak'ın golündeki hatayı kabul etti. İptal edilen golde hata olup olmadığına dair soruya UEFA'nın, "Ofsayt kararı video yardımcı hakemin hatasıydı" cevabını verdiği belirtildi.

Alexander Isak, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Bir çizgi çekiliyor ve tamamen yanlış. Bu çok kötü. İnsanların yanlış kararlar verebileceğini kabul ediyorum ama bu öyle değil" dedi.