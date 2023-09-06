Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu 7. Grup ​​​​​​​yarı final maçında İzlanda Ligi şampiyonu Valur'a 2-1 mağlup oldu.

Ajans Haberleri
  • 06.09.2023 16:01
  • Giriş: 06.09.2023 16:01
  • Güncelleme: 06.09.2023 16:02
Kaynak: AA
Abone Olgoogle-news
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu

Arnavutluk'un İşkodra kentindeki Loro Boriçi Stadı'nda oynanan müsabakada Valur, 29. dakikada Berglind Agustsdottir ve 33. dakikada Asdis Halldorsdottir'in golleriyle galibiyete uzandı.

ABB FOMGET'in tek golünü ise 47. dakikada Birgül Sadıkoğlu kaydetti.

Başkent ekibi, 9 Eylül Cumartesi günü 1. eleme turu üçüncülük maçı oynayacak.

BirGün'e Abone Ol