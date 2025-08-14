UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu: Beşiktaş: 3 - St. Patrick's: 2

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında Beşiktaş, konuk ettiği İrlanda temsilcisi St. Patrick's'i 3-2 yendi.

Siyah-beyazlı takım, bu sonuçla ilk maçta 4-1 mağlup ettiği rakibini rövanşta da 3-2 yenerek adını play-off turuna yazdırdı.

49. dakikada Beşiktaş beraberliği yakaladı. Emirhan Topçu'nun ceza sahası sol çaprazından penaltı noktasına yaptığı ortada Rafa Silva, meşin yuvarlağı tek dokunuşla Abraham'a bıraktı. Oyuncunun penaltı noktasına yakın noktadan ayak içiyle yaptığı vuruşta meşin yuvarlak sağ üst köşeden ağlarla buluştu: 2-2.

79. dakikada Beşiktaş öne geçti. Svensson'un sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada topla buluşan Joao Mario, çaprazdan altıpasa girer girmez yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-2.

80. dakikada gelişen atakta ceza sahası sağ çaprazından Muçi'nin çektiği sert şutta top üst direkten oyun alanına döndü.

Beşiktaş, karşılaşmayı 3-2 kazandı.