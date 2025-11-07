UEFA Konferans Ligi 3. Hafta Maç Sonuçları ve Güncel Puan Durumu (2025-26) – Samsunspor kaçıncı sırada?

UEFA Konferans Ligi’nde 2025-26 sezonunun 3. hafta karşılaşmaları büyük mücadelelere sahne oldu. Özellikle Türkiye’yi temsil eden Samsunspor, sahasında aldığı net galibiyet ile hem taraftarlarını sevindirdi hem de grubunda liderliğini sürdürdü. Turnuvanın genel görünümünde birçok takım üst tur yarışında kritik puanlar toplarken, bazı ekipler ise puan kayıplarıyla geriye düştü. İşte 6 Kasım 2025 Perşembe günü oynanan tüm maç sonuçları ve güncel puan durumu.

UEFA KONFERANS LİGİ 3. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

Saat Ev Sahibi Skor Deplasman İlk Yarı 20:45 Shakhtar Donetsk 2 - 0 Breidablik 1-0 20:45 Samsunspor 3 - 0 Hamrun Spartans 1-0 20:45 AEK Larnaca 0 - 0 Aberdeen 0-0 20:45 FC Noah 1 - 2 Sigma Olomouc 1-2 20:45 Mainz 05 2 - 1 Fiorentina 0-1 20:45 KuPS 3 - 1 Slovan Bratislava 1-1 20:45 NK CM Celje 2 - 1 Legia Varşova 0-1 20:45 AEK 1 - 1 Shamrock Rovers 0-1 20:45 Sparta Prag 0 - 0 Rakow Czestochowa 0-0 23:00 Dinamo Kiev 6 - 0 Zrinjski 1-0 23:00 Crystal Palace 3 - 1 AZ Alkmaar 2-0 23:00 Rayo Vallecano 3 - 2 Lech Poznan 0-2 23:00 Rapid Wien 0 - 1 CS Universitatea Craiova 0-1 23:00 Hacken 1 - 2 Strasbourg 0-1 23:00 Shelbourne 0 - 1 Drita 0-0 23:00 Lincoln Red Imps 1 - 1 Rijeka 0-1 23:00 Shkendija 1 - 1 Jagiellonia Bialystok 0-0 23:00 Lausanne 1 - 1 Omonia 1-1

UEFA KONFERANS LİGİ 3. HAFTA PUAN DURUMU

Sıra Takım O G B M AG YG AV P 1 Samsunspor 3 3 0 0 7 0 7 9 2 NK CM Celje 3 3 0 0 7 2 5 9 3 Mainz 05 3 3 0 0 4 1 3 9 4 AEK Larnaca 3 2 1 0 5 0 5 7 5 Lausanne 3 2 1 0 5 1 4 7 6 Rayo Vallecano 3 2 1 0 7 4 3 7 7 Strasbourg 3 2 1 0 5 3 2 7 8 Fiorentina 3 2 0 1 6 2 4 6 9 Crystal Palace 3 2 0 1 5 2 3 6 10 Shakhtar Donetsk 3 2 0 1 6 4 2 6

UEFA KONFERANS LİGİ ELEME SİSTEMİ

Turnuvada sıralama şu şekilde ilerler:

Grup liderleri doğrudan Son 16 Turu’na yükselir.

doğrudan Son 16 Turu’na yükselir. Grup ikincileri Avrupa Ligi’nden gelen takımlarla Play-Off turu oynar.

Avrupa Ligi’nden gelen takımlarla Play-Off turu oynar. Diğer takımlar turnuvaya veda eder.

SAMSUNSPOR’UN DURUMU

Samsunspor, oynadığı 3 maçta da sahadan galibiyetle ayrılarak 9 puanla liderlik koltuğunun sahibi. Savunma hattı henüz gol dahi yemedi ve takım hem oyun disiplini hem fiziksel performansı ile dikkat çekiyor. Kalan maçlarda alınacak her puan, Samsunspor’un doğrudan Son 16 Turu’na yükselme şansını artıracak.

Samsunspor UEFA Konferans Ligi’nde kaçıncı sırada?

Samsunspor 3 maç sonunda 9 puanla lider.

Bir sonraki tur nasıl belirlenir?

Grup liderleri direkt Son 16 Turu’na yükselir, ikinciler Play-Off oynar.

Samsunspor’un bir sonraki maçı ne zaman?

Maç programı UEFA tarafından gruplara göre açıklanmaktadır; kulüp resmi duyuruları takip edilebilir.

UEFA Konferans Ligi’nde 3. hafta tamamlanırken Samsunspor’un güçlü performansı dikkat çekiyor. Hem oyun hem skor üstünlüğünü koruyan temsilcimiz, gruptaki liderliğini sürdürerek üst tur yolunda önemli bir avantaj yakaladı.