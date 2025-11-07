Giriş / Abone Ol
UEFA Konferans Ligi 3. Hafta Maç Sonuçları ve Güncel Puan Durumu (2025-26) – Samsunspor kaçıncı sırada?

UEFA Konferans Ligi'nde Samsunspor fırtınası esiyor. Samsunspor kaçıncı sıraya yerleşti? Gecenin maç sonuçları ne oldu? Detaylar haberimizde.

BirBilgi
  • 07.11.2025 10:09
  • Giriş: 07.11.2025 10:09
  • Güncelleme: 07.11.2025 10:09
Kaynak: Haber Merkezi
Foto: Depophotos

UEFA Konferans Ligi’nde 2025-26 sezonunun 3. hafta karşılaşmaları büyük mücadelelere sahne oldu. Özellikle Türkiye’yi temsil eden Samsunspor, sahasında aldığı net galibiyet ile hem taraftarlarını sevindirdi hem de grubunda liderliğini sürdürdü. Turnuvanın genel görünümünde birçok takım üst tur yarışında kritik puanlar toplarken, bazı ekipler ise puan kayıplarıyla geriye düştü. İşte 6 Kasım 2025 Perşembe günü oynanan tüm maç sonuçları ve güncel puan durumu.

UEFA KONFERANS LİGİ 3. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

SaatEv SahibiSkorDeplasmanİlk Yarı
20:45Shakhtar Donetsk2 - 0Breidablik1-0
20:45Samsunspor3 - 0Hamrun Spartans1-0
20:45AEK Larnaca0 - 0Aberdeen0-0
20:45FC Noah1 - 2Sigma Olomouc1-2
20:45Mainz 052 - 1Fiorentina0-1
20:45KuPS3 - 1Slovan Bratislava1-1
20:45NK CM Celje2 - 1Legia Varşova0-1
20:45AEK1 - 1Shamrock Rovers0-1
20:45Sparta Prag0 - 0Rakow Czestochowa0-0
23:00Dinamo Kiev6 - 0Zrinjski1-0
23:00Crystal Palace3 - 1AZ Alkmaar2-0
23:00Rayo Vallecano3 - 2Lech Poznan0-2
23:00Rapid Wien0 - 1CS Universitatea Craiova0-1
23:00Hacken1 - 2Strasbourg0-1
23:00Shelbourne0 - 1Drita0-0
23:00Lincoln Red Imps1 - 1Rijeka0-1
23:00Shkendija1 - 1Jagiellonia Bialystok0-0
23:00Lausanne1 - 1Omonia1-1

UEFA KONFERANS LİGİ 3. HAFTA PUAN DURUMU

SıraTakımOGBMAGYGAVP
1Samsunspor33007079
2NK CM Celje33007259
3Mainz 0533004139
4AEK Larnaca32105057
5Lausanne32105147
6Rayo Vallecano32107437
7Strasbourg32105327
8Fiorentina32016246
9Crystal Palace32015236
10Shakhtar Donetsk32016426

UEFA KONFERANS LİGİ ELEME SİSTEMİ

Turnuvada sıralama şu şekilde ilerler:

  • Grup liderleri doğrudan Son 16 Turu’na yükselir.
  • Grup ikincileri Avrupa Ligi’nden gelen takımlarla Play-Off turu oynar.
  • Diğer takımlar turnuvaya veda eder.

SAMSUNSPOR’UN DURUMU

Samsunspor, oynadığı 3 maçta da sahadan galibiyetle ayrılarak 9 puanla liderlik koltuğunun sahibi. Savunma hattı henüz gol dahi yemedi ve takım hem oyun disiplini hem fiziksel performansı ile dikkat çekiyor. Kalan maçlarda alınacak her puan, Samsunspor’un doğrudan Son 16 Turu’na yükselme şansını artıracak.

Samsunspor UEFA Konferans Ligi’nde kaçıncı sırada?

Samsunspor 3 maç sonunda 9 puanla lider.

Bir sonraki tur nasıl belirlenir?

Grup liderleri direkt Son 16 Turu’na yükselir, ikinciler Play-Off oynar.

Samsunspor’un bir sonraki maçı ne zaman?

Maç programı UEFA tarafından gruplara göre açıklanmaktadır; kulüp resmi duyuruları takip edilebilir.

UEFA Konferans Ligi’nde 3. hafta tamamlanırken Samsunspor’un güçlü performansı dikkat çekiyor. Hem oyun hem skor üstünlüğünü koruyan temsilcimiz, gruptaki liderliğini sürdürerek üst tur yolunda önemli bir avantaj yakaladı.

