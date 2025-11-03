Giriş / Abone Ol
UEFA Konferans Ligi 3. Hafta: Samsunspor - Hamrun Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?

UEFA Konferans Ligi'nde fırtına gibi esen Samsunspor bu hafta hangi takımla oynayacak? Maç hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda? Hamrun hangi ülkenin takımı? UEFA Konferans Ligi 3. hafta fikstürü ve detaylar haberimizde.

BirBilgi
  • 03.11.2025 17:47
  • Giriş: 03.11.2025 17:47
  • Güncelleme: 03.11.2025 17:47
Kaynak: Haber Merkezi
Foto: Depophotos

UEFA Konferans Ligi heyecanı 3. haftada tüm hızıyla devam ediyor. Türk temsilcisi Samsunspor, sahasında Malta ekibi Ħamrun Spartans’ı ağırlamaya hazırlanıyor. Taraftarlar, “Samsunspor - Hamrun maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?” sorularının yanıtını merak ediyor. İşte 6 Kasım 2025 Perşembe gününün UEFA Konferans Ligi maç programı ve tüm detaylar...

UEFA KONFERANS LİGİ 3. HAFTA MAÇ PROGRAMI (6 KASIM 2025 PERŞEMBE)

SaatEv SahibiDeplasman
20:45SamsunsporĦamrun
20:45Mainz 05Fiorentina
20:45NoahSigma Olomouc
20:45KuPSSlovan Bratislava
20:45Sparta PragRaków Częstochowa
20:45AEKAberdeen
20:45CeljeLegia Varşova
20:45Şahtar DonetskBreiðablik
20:45AEKShamrock Rovers
23:00Rayo VallecanoLech Poznań
23:00ŞkendiyaJagiellonia Białystok
23:00Crystal PalaceAZ
23:00Shelbourne FCDrita
23:00HäckenRC Strasbourg
23:00LincolnRijeka
23:00Rapid WienCS U Craiova
23:00Dinamo KievZrinjski Mostar

UEFA KONFERANS LİGİ’NDE SAMSUNSPOR’UN DURUMU

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi’ne bu sezon büyük bir motivasyonla başladı. Gruptaki ilk iki maçta 2 galibiyet alarak 6 puanla 4. sırada yer alan Karadeniz ekibi, Hamrun karşılaşmasında galibiyet arayacak. Özellikle taraftar desteğiyle birlikte Samsun’da oynanacak bu mücadele, Samsunspor’un grup sıralamasında üst sıraları hedeflemesi açısından kritik önemde.

SAMSUNSPOR - HAMRUN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Konferans Ligi 3. hafta karşılaşması olan Samsunspor - Hamrun mücadelesi, 6 Kasım Perşembe günü saat 20:45’te oynanacak.

SAMSUNSPOR - HAMRUN MAÇI HANGİ KANALDA?

Samsunspor - Hamrun mücadelesi TRT 1 ve Tabii platformundan canlı olarak izlenebilecek.

MAÇ ÖNCESİ ÖNE ÇIKANLAR

  • Tarih: 6 Kasım 2025 Perşembe
  • Saat: 20:45 (TSİ)
  • Stat: Samsun 19 Mayıs Stadyumu
  • Yayın: TRT 1
  • Turnuva: UEFA Konferans Ligi 3. Hafta

HAMRUN HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Hamrun, Malta Ligi'nde mücadele etmektedir.

UEFA Konferans Ligi 3. hafta maçında Samsunspor - Hamrun karşılaşması, Türk futbolseverler için büyük bir heyecan yaratıyor. 6 Kasım Perşembe günü saat 20:45’te oynanacak bu mücadele, Samsunspor’un Avrupa’daki hedefleri açısından önemli bir sınav olacak.

