UEFA Konferans Ligi | Başakşehir - Petrocub maçı nerede, saat kaçta ve hangi kanalda?

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 4. hafta maçında Moldova temsilcisi Petrocub’u ağırlamaya hazırlanıyor. Karşılaşma, turuncu-lacivertli ekibin Avrupa kupalarındaki 60. maçı olacak. Bu tarihi mücadelede Başakşehir, hem Avrupa başarısı elde etmek hem de Konferans Ligi’ndeki iddiasını güçlendirmek istiyor.

BAŞAKŞEHİR’İN AVRUPA SERÜVENİ

Başakşehir, bugüne kadar Avrupa sahnesinde toplam 59 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 22 galibiyet, 14 beraberlik ve 23 mağlubiyet elde eden turuncu-lacivertli ekip, rakip ağları 86 kez havalandırırken, kalesinde 85 gol gördü. Başakşehir, Avrupa kupalarındaki ilk maçını 2015-16 sezonunda oynadı ve bu süreçte başarılı bir performans sergiledi.

ÇAĞDAŞ ATAN YÖNETİMİNDE BAŞARILI PERFORMANS

Başakşehir, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde Avrupa’da bu sezon hariç etkileyici bir performans sergiliyor. Atan yönetimindeki ilk 9 maçında, Başakşehir 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Bu süreçte takım, toplam 19 gol atarken kalesinde 10 gol gördü.

EVİNDE 30. AVRUPA MAÇI

Petrocub mücadelesi, Başakşehir’in Avrupa kupalarında evinde oynayacağı 30. maç olacak. İstanbul temsilcisi, daha önceki 29 iç saha maçında 13 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda rakip kalelere 46 gol atan Başakşehir, kalesinde 31 gol gördü.

BAŞAKŞEHİR'İN AVRUPA'DAKİ EN GOLCÜ İSİMLERİ

Başakşehir’in Avrupa kupalarındaki en golcü oyuncusu, şu an Trabzonspor forması giyen Edin Visca oldu. Visca, turuncu-lacivertli formayla Avrupa’da 14 gol kaydetti. Onu 6’şar golle Krzysztof Piatek, Stefano Okaka ve Danijel Aleksic takip ediyor. Takımın diğer golcüleri arasında İrfan Can Kahveci (5 gol), Berkay Özcan (4 gol) ve Deniz Türüç (3 gol) gibi isimler yer alıyor.

AVRUPA’DAKİ İLKLER

Başakşehir, Avrupa arenasındaki ilk maçını 2015-16 sezonunda Hollanda’nın AZ Alkmaar takımıyla oynadı. İlk galibiyetini ise 2017-18 sezonunda Club Brugge karşısında sahasında aldığı 2-0’lık skorla elde etti. Turuncu-lacivertliler, Avrupa’daki en farklı galibiyetine ise 2024-25 sezonunda San Marino temsilcisi La Fiorita’yı sahasında 6-1 yenerek ulaştı.

UNUTULMAZ ANLAR

Başakşehir, 2019-20 sezonunda UEFA Avrupa Ligi’nde Borussia Mönchengladbach’ı deplasmanda yenerek tarihinde ilk kez son 32 turuna, Sporting Lizbon’u eleyerek de son 16 turuna kalmayı başardı. Ayrıca, Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk galibiyetini 2020-21 sezonunda Manchester United’a karşı 2-1’lik skorla elde etti. Bu maçta İrfan Can Kahveci, Leipzig’e attığı 3 golle takım adına Şampiyonlar Ligi’nde hat-trick yapan ilk oyuncu oldu.

PETROCUB MAÇININ ÖNEMİ

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi’nde gruptan çıkma hedefini sürdürebilmek için Petrocub karşılaşmasını kazanmayı hedefliyor. Hem ev sahibi avantajını hem de teknik direktör Çağdaş Atan’ın liderliğindeki başarılı taktiklerini kullanarak sahadan galibiyetle ayrılmak isteyen turuncu-lacivertliler, taraftar desteğiyle de bu önemli mücadeleyi kazanmayı amaçlıyor.

BAŞAKŞEHİR - PETROCUB MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Başakşehir, Petrocub karşılaşmasıyla birlikte Avrupa’daki tarihi başarılara bir yenisini eklemek istiyor. 27 Kasım Çarşamba günü oynanacak bu önemli mücadelede, futbolseverler hem Başakşehir’in performansını hem de Çağdaş Atan’ın yönetimindeki Avrupa macerasını ilgiyle takip edecek. Maç, saat 18.30’da TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.