UEFA KONFERANS LİGİ | Breidablik - Samsunspor Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?

UEFA Konferans Ligi'nde fırtına gibi esen Samsunspor, İzlanda'nın Breidablik takımıyla karşı karşıya geliyor. Peki maç ne zaman, hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda? Samsunspor UEFA Konferans Ligi'nde kaçıncı sırada? Tüm detaylar haberimizde.

BirBilgi
  • 25.11.2025 17:02
  • Giriş: 25.11.2025 17:02
  • Güncelleme: 25.11.2025 17:02
Kaynak: Haber Merkezi
UEFa Konferans Ligi 4. haftasında Breidablik ile Samsunspor karşı karşıya geliyor.

Grup aşamasında önemli bir viraj niteliği taşıyan bu mücadele, özellikle Samsunspor için üst tura yükselme adına büyük önem taşıyor. İşte maçla ilgili tüm detaylar, eksikler, puan durumu ve merak edilen soruların yanıtları...

UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ PUAN TABLOSU (SAMSUNSPOR KAÇINCI SIRADA?)

SıraTakımOGBMA:YP
1Samsunspor33007:09
2Celje33007:29
3Mainz33004:19
4AEK Larnaca32105:07
5Lausane32105:17
6Vallecano32107:47
7Strasbourg32105:37
8Fiorentina32016:26
9Crystal P.32015:26
10Shakhtar D.32016:46
32Breidablik30120:51

SAMSUNSPOR EKSİK VE CEZALI OYUNCULAR LİSTESİ

Samsunspor'da maç öncesi bazı önemli oyuncular sakatlık ve ceza durumları nedeniyle kadroda yer alamayacak. İşte güncel eksik oyuncu listesi:

NoOyuncuMevkiDurum
37Lubomir SatkaDefansSakatlık
10Olivier NtchamOrta SahaSakatlık - Diz Ardı Kiriş
6Eyüp AydınOrta SahaDiğer - Statü Gereği
70Tanguy CoulibalyOrta SahaSakatlık - İç Yan Bağı Yırtığı
77Afonso SousaOrta SahaSakatlık - Ayak Bileği Bağ Zedelenmesi
5Celil YükselOrta SahaCezalı - Maçtan Men
99Ebrima CeesayForvetSakatlık
19Cherif NdiayeForvetDiğer - Statü Gereği

MAÇ ÖNCESİ GENEL DEĞERLENDİRME

Samsunspor’un grup lideri olarak sahaya çıkacağı bu karşılaşmada hedef, hem liderliği korumak hem de üst tur kapısını aralamak olacak. Breidablik ise henüz galibiyetle tanışamadığı grup aşamasında sürpriz peşinde koşacak. Samsunspor’un kadro kalitesi, form durumu ve puan avantajı, maçın favorisi olarak gösterilmesinde etkili oluyor.

Breidablik - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İzlanda’da, Laugardalsvollur Stadyumunda oynanacak kritik maç, 27 Kasım Çarşamba günü saat 23.00’te başlayacak. Karşılaşma, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.

  • Tarih: 27 Kasım Çarşamba
  • Saat: 23.00
  • Stadyum: Laugardalsvollur – İzlanda
  • Yayın Kanalı: TRT 1 (Canlı ve Şifresiz)
  • Turnuva: UEFA Avrupa Konferans Ligi 25/26 – 4. Hafta

Samsunspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde tarih yazma yolunda kritik bir virajda. Grup lideri olarak sahaya çıkacak olan kırmızı-beyazlı ekip, Breidablik karşısında hem moral hem de puan avantajını elinde tutarak yoluna devam etmek istiyor. Heyecan dolu bu mücadele, TRT 1 ekranlarında canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.

