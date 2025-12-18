UEFA KONFERANS LİGİ | Mainz – Samsunspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Konferans Ligi 25/26 sezonunun 6. hafta mücadelesinde Mainz, sahasında Samsunspor’u konuk ediyor. Kritik mücadele için geri sayım sürerken Mainz – Samsunspor maçı saat kaçta?, hangi kanalda? ve Samsunspor nasıl üst tura çıkar? soruları merak ediliyor. Yeni formatla oynanan lig aşamasında her puanın değeri artarken, Samsunspor'un hedefi son 24’e kalmak.

MAİNZ – SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Etkinlik Bilgi Turnuva UEFA Avrupa Konferans Ligi 25/26 – 6. Hafta Stad Mewa Arena – Mainz Tarih 18 Aralık Saat 23:00 Hakem Mohammad Al-Emara Yayın TRT 1 (canlı ve şifresiz)

UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ – İLK 8 PUAN DURUMU

# Takım O G B M A:Y P 1 Strasbourg 5 4 1 0 8:4 13 2 Shakhtar D. 5 4 0 1 10:5 12 3 Rakow Czes. 5 3 2 0 8:2 11 4 AEK 5 3 1 1 11:5 10 5 Samsunspor 5 3 1 1 10:4 10 6 S. Prag 5 3 1 1 7:3 10 7 Vallecano 5 3 1 1 10:7 10 8 Mainz 5 3 1 1 5:3 10

Görüldüğü üzere 4., 5., 6., 7. ve 8. sıradaki takımların tamamı 10 puanda. Bu nedenle Samsunspor’un oynayacağı bu maç, sıralama açısından büyük önem taşıyor.

SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR

Mainz Eksikleri

# Oyuncu Yaş Pozisyon Açıklama 27 Robin Zentner 31 Kaleci Kasığından sakat 2 Philipp Mwene 31 Defans Adale problemi 19 Anthony Caci 28 Defans Uyluk sakatlığı 22 Nikolas Veratschnig 22 Defans Kırmızı kart cezalısı 24 Sota Kawasaki 24 Orta Saha Antrenman eksikliği

Samsunspor Eksikleri

# Oyuncu Yaş Pozisyon Açıklama 6 Eyüp Aydın 21 Orta Saha Statü gereği 5 Celil Yüksel 27 Orta Saha Maçtan men cezası 77 Afonso Sousa 25 Orta Saha Bağ zedelenmesi 70 Tanguy Coulibaly 24 Orta Saha İç yan bağ yaralanması 99 Ebrima Ceesay 19 Forvet Sakat 19 Cherif Ndiaye 29 Forvet Statü gereği

SAMSUNSPOR NASIL ÜST TURA ÇIKAR?

UEFA Avrupa Konferans Ligi, bu sezondan itibaren grup aşaması yerine lig formatına geçti. Artık 36 takım tek puan tablosunda sıralanıyor ve her takım 6 maç yapıyor.

Yeni Formatın Temel Kuralları

İlk 8 takım direkt olarak Son 16 Turu’na çıkar.

direkt olarak Son 16 Turu’na çıkar. 9–24. sıra arasındaki takımlar play-off turuna gider.

arasındaki takımlar play-off turuna gider. Son 12 takım turnuvaya veda eder.

Samsunspor’un üst tur ihtimalleri

Samsunspor’un 10 puanı bulunuyor. Şu anda 10 puanlı beş takım aynı seviyede yer aldığı için skorun önemi çok büyük.

Kazanırsa: En kötü ihtimalle 9–24 aralığında yer alarak kesin şekilde üst tura çıkar.

En kötü ihtimalle 9–24 aralığında yer alarak kesin şekilde üst tura çıkar. Berabere kalırsa: Puanı 11’e çıkar ve büyük olasılıkla play-off potasında kalır.

Puanı 11’e çıkar ve büyük olasılıkla play-off potasında kalır. Kaybederse: Diğer 10 puanlı takımların alacağı sonuçlara göre 25. sıranın altına düşme riski doğar.

Özetle: Samsunspor’un en güvenli yolu Mainz karşısında puan almak, kazanması hâlinde ise play-off’u garantilemek.

Maç TRT 1’de canlı ve şifresiz yayınlanacak.

Mücadele 18 Aralık Perşembe günü saat 23:00’te başlayacak.

Kazanırsa kesin, berabere kalırsa büyük olasılıkla, kaybederse ise riskli senaryolarla play-off şansı belirleniyor.

UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde formatın değişmesiyle puanların değeri çok daha önemli hâle geldi. Samsunspor için Mainz deplasmanı hem sıralama hem de üst tura çıkma adına kritik bir eşik. TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak mücadele, Türkiye’nin merakla takip edeceği karşılaşmalar arasında yer alıyor.