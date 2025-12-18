Giriş / Abone Ol
UEFA KONFERANS LİGİ | Mainz – Samsunspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden Samsunspor, Mainz karşısında galibiyet peşinde. Peki Samsunspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Samsunspor kaçıncı sırada? Eksik oyuncular kimler? Tüm detaylar haberimizde.

  • 18.12.2025 13:21
  • Giriş: 18.12.2025 13:21
  • Güncelleme: 18.12.2025 13:21
Kaynak: Haber Merkezi
Foto: Depophotos

UEFA Avrupa Konferans Ligi 25/26 sezonunun 6. hafta mücadelesinde Mainz, sahasında Samsunspor’u konuk ediyor. Kritik mücadele için geri sayım sürerken Mainz – Samsunspor maçı saat kaçta?, hangi kanalda? ve Samsunspor nasıl üst tura çıkar? soruları merak ediliyor. Yeni formatla oynanan lig aşamasında her puanın değeri artarken, Samsunspor'un hedefi son 24’e kalmak.

MAİNZ – SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TurnuvaUEFA Avrupa Konferans Ligi 25/26 – 6. Hafta
StadMewa Arena – Mainz
Tarih18 Aralık
Saat23:00
HakemMohammad Al-Emara
YayınTRT 1 (canlı ve şifresiz)

UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ – İLK 8 PUAN DURUMU

#TakımOGBMA:YP
1Strasbourg54108:413
2Shakhtar D.540110:512
3Rakow Czes.53208:211
4AEK531111:510
5Samsunspor531110:410
6S. Prag53117:310
7Vallecano531110:710
8Mainz53115:310

Görüldüğü üzere 4., 5., 6., 7. ve 8. sıradaki takımların tamamı 10 puanda. Bu nedenle Samsunspor’un oynayacağı bu maç, sıralama açısından büyük önem taşıyor.

SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR

Mainz Eksikleri

#OyuncuYaşPozisyonAçıklama
27Robin Zentner31KaleciKasığından sakat
2Philipp Mwene31DefansAdale problemi
19Anthony Caci28DefansUyluk sakatlığı
22Nikolas Veratschnig22DefansKırmızı kart cezalısı
24Sota Kawasaki24Orta SahaAntrenman eksikliği

Samsunspor Eksikleri

#OyuncuYaşPozisyonAçıklama
6Eyüp Aydın21Orta SahaStatü gereği
5Celil Yüksel27Orta SahaMaçtan men cezası
77Afonso Sousa25Orta SahaBağ zedelenmesi
70Tanguy Coulibaly24Orta Sahaİç yan bağ yaralanması
99Ebrima Ceesay19ForvetSakat
19Cherif Ndiaye29ForvetStatü gereği

SAMSUNSPOR NASIL ÜST TURA ÇIKAR?

UEFA Avrupa Konferans Ligi, bu sezondan itibaren grup aşaması yerine lig formatına geçti. Artık 36 takım tek puan tablosunda sıralanıyor ve her takım 6 maç yapıyor.

Yeni Formatın Temel Kuralları

  • İlk 8 takım direkt olarak Son 16 Turu’na çıkar.
  • 9–24. sıra arasındaki takımlar play-off turuna gider.
  • Son 12 takım turnuvaya veda eder.

Samsunspor’un üst tur ihtimalleri

Samsunspor’un 10 puanı bulunuyor. Şu anda 10 puanlı beş takım aynı seviyede yer aldığı için skorun önemi çok büyük.

  • Kazanırsa: En kötü ihtimalle 9–24 aralığında yer alarak kesin şekilde üst tura çıkar.
  • Berabere kalırsa: Puanı 11’e çıkar ve büyük olasılıkla play-off potasında kalır.
  • Kaybederse: Diğer 10 puanlı takımların alacağı sonuçlara göre 25. sıranın altına düşme riski doğar.

Özetle: Samsunspor’un en güvenli yolu Mainz karşısında puan almak, kazanması hâlinde ise play-off’u garantilemek.

Mainz – Samsunspor maçı hangi kanalda?

Maç TRT 1’de canlı ve şifresiz yayınlanacak.

Samsunspor ne zaman oynuyor?

Mücadele 18 Aralık Perşembe günü saat 23:00’te başlayacak.

Samsunspor nasıl üst tura çıkar?

Kazanırsa kesin, berabere kalırsa büyük olasılıkla, kaybederse ise riskli senaryolarla play-off şansı belirleniyor.

UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde formatın değişmesiyle puanların değeri çok daha önemli hâle geldi. Samsunspor için Mainz deplasmanı hem sıralama hem de üst tura çıkma adına kritik bir eşik. TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak mücadele, Türkiye’nin merakla takip edeceği karşılaşmalar arasında yer alıyor.

