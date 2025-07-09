UEFA Konferans Ligi'nde 1. eleme turu ilk maçları yarın tamamlanacak
UEFA Konferans Ligi 1. eleme turu ilk maçları yarın oynanacak 22 karşılaşmayla tamamlanacak. RAMS Başakşehir, 2. eleme turunda Bulgaristan ekibi Cherno More ile karşılaşacak.
Kaynak: AA
UEFA Konferans Ligi 1. eleme turu ilk maçları yarın oynanacak karşılaşmalarla tamamlanacak.
Organizasyonun 1. eleme turunda dün 2 müsabaka yapılırken yarın da 22 karşılaşma ile turun ilk maçları tamamlanmış olacak.
İLK GÜN SONUÇLARI
Dün oynanan maçlarda Cebelitarık ekibi St Joseph's, konuk ettiği Kuzey İrlanda temsilcisi Cliftonville ile 2-2 berabere kaldı. Malta temsilcisi Floriana ise Galler ekibi Haverfordwest'i 2-1 mağlup etti.
BAŞAKŞEHİR İKİNCİ TURDA DEVREYE GİRİYOR
Organizasyonun 1. eleme turunda Türk takımı yer almazken RAMS Başakşehir, 2. eleme turunda Bulgaristan temsilcisi Cherno More ile eşleşti. Turuncu-lacivertli ekip, ilk maçı 24 Temmuz’da deplasmanda, rövanşı ise 31 Temmuz’da İstanbul’da oynayacak.
YARIN OYNANACAK MAÇ PROGRAMI
- UEFA Konferans Ligi 1. eleme turunda yarın oynanacak maçlar şu şekilde:
- 17.00 Atletic Escaldes (Andorra) - Diddeleng (Lüksemburg)
- 18.00 Magpies (Cebelitarık) - Paide (Estonya)
- 19.00 Torpedo Kutaisi (Gürcistan) - Ordabasy (Kazakistan)
- 19.00 SJK (Finlandiya) - Klaksvik (Faroe Adaları)
- 19.00 Kauno Zalgiris (Litvanya) - Penybont (Galler)
- 19.30 Racing Union (Lüksemburg) - Dila (Gürcistan)
- 19.30 Urartu (Ermenistan) - Neman (Belarus)
- 19.45 Kalju (Estonya) - Partizani (Arnavutluk)
- 21.00 Decic (Karadağ) - Sileks (Kuzey Makedonya)
- 21.00 Torpedo BELAZ (Belarus) - Rabotnicki (Kuzey Makedonya)
- 21.00 Birkirkara (Malta) - Petrocub (Moldova)
- 21.00 Vllaznia (Arnavutluk) - Daugavpils (Letonya)
- 21.15 Malisheva (Kosova) - Vikingur (İzlanda)
- 21.30 Zeljeznicar (Bosna Hersek) - Koper (Slovenya)
- 21.30 Sutjeska (Karadağ) - Dinamo Brest (Belarus)
- 21.30 Vardar (Kuzey Makedonya) - La Fiorita (San Marino)
- 21.45 Runavik (Faroe Adaları) - HJK (Finlandiya)
- 21.45 St. Patrick's (İrlanda) - Hegelmann (Litvanya)
- 22.00 Tre Fiori (San Marino) - Pyunik (Ermenistan)
- 22.00 Larne (Kuzey İrlanda) - Auda (Letonya)
- 22.00 Borac (Bosna Hersek) - Santa Coloma (Andorra)
- 23.00 Valur (İzlanda) - Flora (Estonya)