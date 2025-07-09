UEFA Konferans Ligi'nde 1. eleme turu ilk maçları yarın tamamlanacak

UEFA Konferans Ligi 1. eleme turu ilk maçları yarın oynanacak karşılaşmalarla tamamlanacak.

Organizasyonun 1. eleme turunda dün 2 müsabaka yapılırken yarın da 22 karşılaşma ile turun ilk maçları tamamlanmış olacak.

İLK GÜN SONUÇLARI

Dün oynanan maçlarda Cebelitarık ekibi St Joseph's, konuk ettiği Kuzey İrlanda temsilcisi Cliftonville ile 2-2 berabere kaldı. Malta temsilcisi Floriana ise Galler ekibi Haverfordwest'i 2-1 mağlup etti.

BAŞAKŞEHİR İKİNCİ TURDA DEVREYE GİRİYOR

Organizasyonun 1. eleme turunda Türk takımı yer almazken RAMS Başakşehir, 2. eleme turunda Bulgaristan temsilcisi Cherno More ile eşleşti. Turuncu-lacivertli ekip, ilk maçı 24 Temmuz’da deplasmanda, rövanşı ise 31 Temmuz’da İstanbul’da oynayacak.

YARIN OYNANACAK MAÇ PROGRAMI