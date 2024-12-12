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UEFA Konferans Ligi'nde Başakşehir Heidenheim'ı 3-1 yendi

UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında RAMS Başakşehir, konuk ettiği Alman ekibi Heidenheim'ı 3-1 yendi.

Spor
  • 12.12.2024 22:43
  • Giriş: 12.12.2024 22:43
  • Güncelleme: 12.12.2024 22:49
Kaynak: İHA
UEFA Konferans Ligi'nde Başakşehir Heidenheim'ı 3-1 yendi
AA

Başakşehir, Alman temsilcisi Heidenheim'ı Deniz Türüç, Miguel Crespo ve Krzysztof Piatek'in golleriyle 3-1 yenerek UEFA Konferans Ligi'ndeki ilk galibiyetini aldı.

Başakşehir'e 3 puanı getiren golleri 6. dakikada Deniz Türüç, 18. dakikada Miguel Crespo ve 68. dakikada Krzysztof Piatek attı.

Konferans Ligi'ndeki ilk galibiyetini alan turuncu lacivertli takım puanını 5'e çıkardı. Heidenheim ise 9 puanda kaldı.

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