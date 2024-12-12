UEFA Konferans Ligi'nde Başakşehir Heidenheim'ı 3-1 yendi
UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında RAMS Başakşehir, konuk ettiği Alman ekibi Heidenheim'ı 3-1 yendi.
Kaynak: İHA
Başakşehir, Alman temsilcisi Heidenheim'ı Deniz Türüç, Miguel Crespo ve Krzysztof Piatek'in golleriyle 3-1 yenerek UEFA Konferans Ligi'ndeki ilk galibiyetini aldı.
Başakşehir'e 3 puanı getiren golleri 6. dakikada Deniz Türüç, 18. dakikada Miguel Crespo ve 68. dakikada Krzysztof Piatek attı.
Konferans Ligi'ndeki ilk galibiyetini alan turuncu lacivertli takım puanını 5'e çıkardı. Heidenheim ise 9 puanda kaldı.