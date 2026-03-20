UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

UEFA Konferans Ligi'nde Shakhtar Donetsk, Fiorentina, Rayo Vallecano, AZ Alkmaar, Crystal Palace, Mainz, AEK ve Strasbourg çeyrek finale kaldı.

Son 16 turunda yarın yapılan 8 karşılaşmada rakiplerini eleyen takımlar, adlarını çeyrek finale yazdırdı.

Tarihinde ilk kez katıldığı Konferans Ligi'nde son 16 takım arasına kalma başarısı gösteren Samsunspor, sahasındaki ilk maçta 3-1 yenildiği Rayo Vallecano'yu deplasmanda 1-0 yenmesine rağmen turnuvaya veda etti.

Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk ise konuk ettiği Lech Poznan'a 2-1 yenilmesine rağmen ilk maçı 3-1 kazandığı için çeyrek finale çıktı.

Turnuvada çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde oluştu:

Rayo Vallecano - AEK

Shakhtar Donetsk - AZ Alkmaar

Mainz - Strasbourg

Crystal Palace - Fiorentina

Konferans Ligi'nde çeyrek final ilk maçları 9 Nisan, rövanş maçları ise 16 Nisan'da oynanacak.