UEFA Konferans Ligi'nde Fenerbahçe'nin şampiyonluk oranı belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde şampiyonluk oranları bir kez daha güncellendi. Fenerbahçe, turnuvanın en büyük 4. favorisi olarak belirlendi.

Spor 04.03.2024 13:54 Giriş: 04.03.2024 13:54

Güncelleme: 04.03.2024 14:05 Kaynak: Haber Merkezi

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Fotoğraf: DepoPhotos