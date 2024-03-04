UEFA Konferans Ligi'nde Fenerbahçe'nin şampiyonluk oranı belli oldu
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde şampiyonluk oranları bir kez daha güncellendi. Fenerbahçe, turnuvanın en büyük 4. favorisi olarak belirlendi.
Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe'nin de yarıştığı UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde şampiyonluk oranları güncellendi.
Fenerbahçe, turnuvanın en büyük 4. favorisi olarak belirlenirken en düşük oran Premier Lig 4'üncüsü Aston Villa'ya verildi.
Turnuvanın en büyük 10 favorisi ve bahis oranları şöyle oldu:
1- Aston Villa: 3.1
2- Fiorentina: 4.8
3- Lille: 6.2
4- Fenerbahçe: 8.8
5- Club Brugge: 11
6- Ajax: 13
7- Union Saint-Gilloise: 16
8- PAOK: 17
9- Viktoria Plzen: 17
10- Olympiakos: 21
2- Fiorentina: 4.8
3- Lille: 6.2
4- Fenerbahçe: 8.8
5- Club Brugge: 11
6- Ajax: 13
7- Union Saint-Gilloise: 16
8- PAOK: 17
9- Viktoria Plzen: 17
10- Olympiakos: 21
Fenerbahçe, son 16 turu ilk maçında 7 Mart Perşmbe TSİ 23.00'da deplasmanda Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile karşılaşacak.
Union Saint-Gilloise, Belçika Pro Ligi'nde Anderlecht'in 8 puan önünde birinci sırada bulunuyor.