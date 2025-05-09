UEFA Konferans Ligi'nde final belli oldu

UEFA Konferans Ligi'nde finalin adı belli oldu. Real Betis ile Chelsea 28 Mayıs'ta kupa için karşılaşacak.

Dün oynanan yarı final maçında Real Betis, 2-1 kazandığı maçın rövanşında deplasmanda Fiorentina ile 2-2 berabere kaldı.

Chelsea ise İsveç temsilcisi Djurgårdens IF Fotboll'u 4-1'in rövanşında 1-0 yenerek finale yükseldi.

Real-Betis Chelsea finali 28 Mayıs Çarşamba günü Varşova'da oynanacak.