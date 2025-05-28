UEFA Konferans Ligi'nde final günü

İspanya temsilcisi Real Betis ile İngiliz ekibi Chelsea, bu akşam UEFA Konferans Ligi finalinde karşı karşıya gelecek.

Polonya'nın Wroclaw kentindeki mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.

UEFA Konferans Ligi'nde yarın şampiyonluk hedefiyle sahaya çıkacak ekiplerden Chelsea'nin 8 Avrupa kupası bulunurken, Real Betis ise tarihinde ilk kez Avrupa'da final oynayacak

Karşılaşmayı Bosna Hersek Futbol Federasyonundan Irfan Peljto yönetecek. Peljto'nun yardımcılıklarını Senad Ibrisimbegovic ve Davor Beljo yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Halil Umut Meler olacak. Kerem Ersoy ise rezerv yardımcı hakem görevini üstlenecek.

Yarı finalde son 2 senenin finalisti Fiorentina'yı uzatma dakikalarında attığı golle eleyerek finale yükselen İspanya temsilcisi Real Betis, kulüp tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında finale yükselmeyi başardı.

Lig aşamasında çıktığı 6 maçı da kazanan Chelsea, kulüp tarihindeki 9. Avrupa kupasını kazanmayı hedefliyor.

İngiliz ekibinin müzesinde 2 Şampiyonlar Ligi, 2 Avrupa Ligi, 2 Süper Kupa ve 2 Kupa Galipleri Kupası bulunuyor.

İKİ EKİP ARASINDAKİ DÖRDÜNCÜ MAÇ

Real Betis ve Chelsea, resmi maçlarda bugüne kadar 4 kez karşı karşıya geldi.

1997-1998 sezonunda UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda oynanan maçlarda Chelsea, Real Betis'i 2 maçta da mağlup etti. İspanya'daki maçı 2-1 kazanan İngiliz ekibi, sahasındaki mücadeleden de 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

İki takım, 2005-2006 sezonunda ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde karşılaştı.

Chelsea sahasında oynadığı mücadeleyi 4-0'lık galibiyetle tamamlarken, İspanya'daki müsabakayı Real Betis 1-0 kazandı.

REAL BETİS'TE 4, CHELSEA'DE 3 EKSİK

Zorlu karşılaşma öncesinde iki takımda da eksik oyuncular bulunuyor.

Real Betis'te Fran Vieites ile Sabaly'nin durumları belirsiz. Ezequiel Avila, Bellerin, Llorente ve Marc Roca ise finalde forma giyemeyecek isimler.

Chelsea'de de durumu maç saatinde belli olacak isimler Nkunku ve Guiu. Bu iki oyuncu dışında Wesley Fofana, David Fofana ve Kellyman, Real Betis'e karşı takımlarını yalnız bırakacak.

Premier Lig'i 4'üncü tamamlayan Chelsea, Şampiyonlar Ligi'ne gitmeye hak kazandı. Real Betis ise La Liga'yı 6'ncı sırada bitirdi.