UEFA Konferans Ligi'nde finalin adı belli oldu: Crystal Palace-Rayo Vallecano

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde rakiplerini eleyen Crystal Palace ve Rayo Vallecano finale yükseldi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında yarı final rövanş maçları sona erdi.

İspanya ekibi Rayo Vallecano, 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Fransa'nın Strasbourg takımına Meinau Stadı'nda konuk oldu.

Rövanşta da 42. dakikada Alemao'nun attığı golle 1-0 galip gelen Rayo Vallecano, adını finale yazdırdı.

İngiltere temsilcisi Crystal Palace ise teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'i Selhurst Park'ta ağırladı.

İlk karşılaşmayı 3-1 kazanan Crystal Palace, rövanşta da 25. dakikada Pedro Henrique (kendi kalesine) ve 52. dakikada Ismaila Sarr'ın golleriyle 2-1 galip gelerek finale kaldı. Konuk takımın golü, 34. dakikada Eguinaldo'dan geldi.

Crystal Palace ile Rayo Vallecano arasındaki final maçı, 27 Mayıs'ta Almanya'nın Leipzig şehriyle aynı adı taşıyan statta yapılacak.