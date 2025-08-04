UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu kura çekimi yapıldı
Başakşehir, Viking'i elemesi durumunda Universitatea Craiova-Spartak Trnava eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak - Beşiktaş, St. Patrick's'i elemesi halinde Lausanne-Astana eşleşmesinin kazananıyla karşı karşıya gelecek
İSTANBUL (AA) - UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu eşleşmeleri belli oldu.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında play-off turu kuraları, İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA merkezinde çekildi.
Başakşehir, 3. eleme turunda Viking'i geçmesi halinde play-off turunda Universitatea Craiova-Spartak Trnava eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.
Beşiktaş ise 3. eleme turunda St. Patrick's'i elemesi durumunda Lausanne-Astana eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.
Play-off turunda maçlar, 21 ve 28 Ağustos'ta oynanacak.
Eşleşmeler şu şekilde:
Hamrun Spartans (Malta) - Maccabi Tel Aviv (İsrail) / RFS (Letonya) - KuPS Kuopio (Finlandiya)
Rijeka (Hırvatistan) - Shelbourne (İrlanda) / Vikingur (Faroe Adaları) - Linfield (Kuzey İrlanda)
Zrinjski (Bosna Hersek) - Breidablik (İzlanda) / Milsami (Moldova) - Virtus (San Marino)
FCSB (Romanya) - Drita (Kosova) / Differdange (Lüksemburg) - Levadia Tallinn (Estonya)
Olimpija Ljubljana (Slovenya) - Egnatia (Arnavutluk) / Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Noah (Ermenistan)
Strasbourg (Fransa) / Vikingur (İzlanda) - Brondby (Danimarka)
Silkeborg (Danimarka) - Jagiellonia (Polonya) / Hajduk Split (Hırvatistan) - Dinamo City (Arnavutluk)
Panathinaikos (Yunanistan) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna) / Servette (İsviçre) - Utrecht (Hollanda)
Anderlecht (Belçika) - Sheriff (Moldova) / Aris Limassol (Kıbrıs Rum Kesimi) - AEK (Yunanistan)
Viking (Norveç) - Başakşehir / Universitatea Craiova (Romanya) - Spartak Trnava (Slovakya)
Crystal Palace (İngiltere) / Fredrikstad (Norveç) - Midtjylland (Danimarka)
Lugano (İsviçre) - Celje (Slovenya) / Banik Ostrava (Çekya) - Austria Wien (Avusturya)
Rakow (Polonya) - Maccabi Haifa (İsrail) / Kauno Zalgiris (Litvanya) - Arda (Bulgaristan)
Partizan (Sırbistan) - Hibernian (İskoçya) / AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi) - Legia Varşova (Polonya)
Levski Sofia (Bulgaristan) - Sabah (Azerbaycan) / AZ Alkmaar (Hollanda) - Vaduz (Lihtenştayn)
Polissya (Ukrayna) - Paksi (Macaristan) / Fiorentina (İtalya)
AIK (İsveç) - Györi (Macaristan) / Rapid Wien (Avusturya) - Dundee United (İskoçya)
Klaksvik (Faroe Adaları) - Neman (Belarus) / Rayo Vallecano (İspanya)
Lausanne (İsviçre) - Astana (Kazakistan) / St. Patrick's (İrlanda) - Beşiktaş
Larne (Kuzey İrlanda) - Santa Clara (Portekiz) / Ballkani (Kosova) - Shamrock Rovers (İrlanda)
Rosenborg (Norveç) - Hammarby (İsveç) / Mainz 05 (Almanya)
Sparta Prag (Çekya) - Ararat (Ermenistan) / Riga (Letonya) - Beitar (İsrail)
Hacken (İsveç) - Brann (Norveç) / CFR Cluj (Romanya) - Braga (Portekiz)
PAOK (Yunanistan) - Wolfsberger (Avusturya) / Araz Nahçıvan (Azerbaycan) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)