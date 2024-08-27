UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu rövanşları başlıyor

UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu rövanş maçlarıyla devam edecek.

Karşılaşmalar yarın (28 Ağustos Çarşamba) ve 29 Ağustos Perşembe günü oynanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının play-off turu ilk maçlarında RAMS Başakşehir, deplasmanda İrlanda ekibi St. Patrick's Athletic ile, Trabzonspor ise yine dış sahada İsviçre temsilcisi St. Gallen'le 0-0 berabere kalmıştı.

RAMS Başakşehir, rövanş maçında yarın saat 19.00'da St. Patrick's Athletic'i konuk ederken, Trabzonspor da evinde 29 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de St. Gallen ile karşılaşacak.

Rövanş maçlarının programı ve ilk karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Yarın

Başakşehir - St. Patrick's Athletic (İrlanda) (0-0)

Gent (Belçika) - Partizan (Sırbistan) (1-0)

29 Ağustos Perşembe

Trabzonspor - St. Gallen (İsviçre) (0-0)

Celje (Slovenya) - Pyunik (Ermenistan) (0-1)

Drita (Kosova) - Legia (Polonya) (0-2)

Paksi (Macaristan) - Mlada Boleslav (Çekya) (2-2)

The New Saints (Galler) - Panevezys (Litvanya) (3-0)

Zire (Azerbaycan) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) (0-6)

Maribor (Slovenya) - Djurgarden (İsveç) (0-1)

Astana (Kazakistan) - Brann (Norveç) (0-2)

Heidenheim (Almanya) - Hacken (İsveç) (2-1)

Kilmarnock (İskoçya) - Kopenhag (Danimarka) (0-2)

Zrinjski (Bosna Hersek) - Vitoria (Portekiz) (0-3)

Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi) - CFR Cluj (Romanya) (0-1)

Santa Coloma (Andorra) - Vikingur Reykjavik (İzlanda) (0-5)

Olimpija Ljubljana (Slovenya) - Rijeka (Hırvatistan) (1-1)

Puskas Akademia (Macaristan) - Fiorentina (İtalya) (3-3)

Real Betis (İspanya) - Kryvbas (Ukrayna) (2-0)

Cercle Brugge (Belçika) - Wisla Krakow (Polonya) (6-1)

HJK (Finlandiya) - Klaksvik (Faroe Adaları) (2-2)

Ruzomberok (Slovakya) - Noah (Ermenistan) (0-3)

Larne (Kuzey İrlanda) - Lincoln Red Imps (Cebelitarık) (1-2)

Panathinaikos (Yunanistan) - Lens (Fransa) (1-2)

Servette (İsviçre) - Chelsea (İngiltere) (0-2)