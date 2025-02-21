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UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri bugün yapılan kura çekimi ile belli oldu.

Spor
  • 21.02.2025 17:25
  • Giriş: 21.02.2025 17:25
  • Güncelleme: 21.02.2025 17:29
Kaynak: AA
UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu
Fotoğraf: AA

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonu UEFA KonfeYayınrans Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.

İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi'nde yapılan kura çekiminde eşleşmeler belirlendi.

Eşleşmeler şöyle:

Real Betis (İspanya)-Vitoria (Portekiz)

Jagiellonia (Polonya)-Cercle Brugge (Belçika)

Celje (Slovenya)-Lugano (İsviçre)

Panathinaikos (Yunanistan)-Fiorentina (İtalya)

Kopenhag (Danimarka)-Chelsea (İngiltere)

Molde (Norveç)-Legia Varşova (Polonya)

Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)-Djurgarden (İsveç)

Borac (Bosna Hersek)-Rapid Wien (Avusturya)

UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçları 6 Mart, rövanşları ise 13 Mart tarihlerinde oynanacak.

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