UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu
UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri bugün yapılan kura çekimi ile belli oldu.
Kaynak: AA
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonu UEFA KonfeYayınrans Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.
İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi'nde yapılan kura çekiminde eşleşmeler belirlendi.
Eşleşmeler şöyle:
Real Betis (İspanya)-Vitoria (Portekiz)
Jagiellonia (Polonya)-Cercle Brugge (Belçika)
Celje (Slovenya)-Lugano (İsviçre)
Panathinaikos (Yunanistan)-Fiorentina (İtalya)
Kopenhag (Danimarka)-Chelsea (İngiltere)
Molde (Norveç)-Legia Varşova (Polonya)
Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)-Djurgarden (İsveç)
Borac (Bosna Hersek)-Rapid Wien (Avusturya)
UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçları 6 Mart, rövanşları ise 13 Mart tarihlerinde oynanacak.