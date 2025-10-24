Giriş / Abone Ol
UEFA Konferans Ligi Puan Durumu: Samsunspor kaçıncı sırada? (2. Hafta)

UEFA Konferans Ligi'nde Samsunspor fırtınası esiyor. Peki samsunspor kaçıncı sırada. Ligin ilk sırasında hangi takım var? Maç sonuçları ve tüm detaylar haberimizde.

BirBilgi
  • 24.10.2025 11:26
  • Giriş: 24.10.2025 11:26
  • Güncelleme: 24.10.2025 11:27
Kaynak: Haber Merkezi
Foto: AA

UEFA Konferans Ligi’nde ikinci hafta heyecanı tamamlandı. Sekiz maçın oynandığı gecede temsilcimiz Samsunspor, Dinamo Kiev’i sahasında 3-0 mağlup ederek grupta ikinci galibiyetini aldı ve puanını 6’ya yükseltti.

KONFERANS LİGİ MAÇ SONUÇLARI

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvası olan UEFA Konferans Ligi’nde ikinci hafta, çekişmeli mücadelelere sahne oldu. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Rijeka–Sparta Prag karşılaşması yarıda kaldı ve ertelendi. Diğer sekiz maçta alınan sonuçlar şöyle:

  • Crystal Palace (İngiltere) – AEK Larnaca (Kıbrıs): 0-1
  • Shamrock Rovers (İrlanda) – Celje (Slovenya): 0-2
  • Mainz 05 (Almanya) – Zrinjski (Bosna Hersek): 1-0
  • Lincoln Red Imps (Cebelitarık) – Lech Poznan (Polonya): 2-1
  • Sigma Olomouc (Çekya) – Rakow (Polonya): 1-1
  • Samsunspor – Dinamo Kiev (Ukrayna): 3-0
  • Universitatea Craiova (Romanya) – Noah (Ermenistan): 1-1
  • Hamrun Spartans (Malta) – Lausanne (İsviçre): 0-1

UEFA KONFERANS LİGİ GÜNCEL PUAN DURUMU (2. HAFTA SONU)

İkinci haftanın ardından birçok takım 6 puanla liderlik yarışında yer alıyor. Samsunspor, üstün performansıyla 6 puana ulaştı. İşte detaylı tablo:

SıraTakımOGBMAYAv.Puan
1AEK Larnaca220050+56
2Fiorentina220050+56
3NK Celje220051+46
4Lausanne220040+46
5Samsunspor220040+46
6Mainz 05220020+26
7Rayo Vallecano211042+24
8Rakow Czestochowa211031+24
9Strasbourg211032+14
10FC Noah211021+14
11Jagiellonia Bialystok211021+14
12AEK210173+43
13Zrinjski210151+43
14Sparta Prag110041+33
15Lech Poznan210153+23
16Crystal Palace210121+13
34Dinamo Kiev200205-50

SAMSUNSPOR’UN PERFORMANSI

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi’nde iki maçta da gol yemeden galibiyet alarak dikkat çekti. Dinamo Kiev karşısında 3-0’lık net bir skorla sahadan ayrılan kırmızı-beyazlı ekip, averaj farkıyla 5. sırada yer alıyor. Takımın form grafiği yükselişte ve hedef, grup aşamasını lider tamamlayarak bir üst tura doğrudan katılım sağlamak.

SIKÇA SORULAN SORULAR

UEFA Konferans Ligi’nde Samsunspor kaç puanda?

Samsunspor 2 maçta 2 galibiyet elde etti ve toplamda 6 puana ulaştı.

Samsunspor grupta kaçıncı sırada?

Temsilcimiz Samsunspor, averaj farkıyla 5. sırada yer alıyor ancak puan olarak zirvedeki takımlarla eşit durumda.

Rijeka–Sparta Prag maçı neden ertelendi?

Şiddetli yağış ve olumsuz hava koşulları nedeniyle karşılaşmanın ikinci yarısı oynanamadı ve maç ertelendi.

