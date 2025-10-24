UEFA Konferans Ligi Puan Durumu: Samsunspor kaçıncı sırada? (2. Hafta)

UEFA Konferans Ligi’nde ikinci hafta heyecanı tamamlandı. Sekiz maçın oynandığı gecede temsilcimiz Samsunspor, Dinamo Kiev’i sahasında 3-0 mağlup ederek grupta ikinci galibiyetini aldı ve puanını 6’ya yükseltti.

KONFERANS LİGİ MAÇ SONUÇLARI

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvası olan UEFA Konferans Ligi’nde ikinci hafta, çekişmeli mücadelelere sahne oldu. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Rijeka–Sparta Prag karşılaşması yarıda kaldı ve ertelendi. Diğer sekiz maçta alınan sonuçlar şöyle:

Crystal Palace (İngiltere) – AEK Larnaca (Kıbrıs): 0-1

Shamrock Rovers (İrlanda) – Celje (Slovenya): 0-2

Mainz 05 (Almanya) – Zrinjski (Bosna Hersek): 1-0

Lincoln Red Imps (Cebelitarık) – Lech Poznan (Polonya): 2-1

Sigma Olomouc (Çekya) – Rakow (Polonya): 1-1

Samsunspor – Dinamo Kiev (Ukrayna): 3-0

Universitatea Craiova (Romanya) – Noah (Ermenistan): 1-1

Hamrun Spartans (Malta) – Lausanne (İsviçre): 0-1

UEFA KONFERANS LİGİ GÜNCEL PUAN DURUMU (2. HAFTA SONU)

İkinci haftanın ardından birçok takım 6 puanla liderlik yarışında yer alıyor. Samsunspor, üstün performansıyla 6 puana ulaştı. İşte detaylı tablo:

Sıra Takım O G B M A Y Av. Puan 1 AEK Larnaca 2 2 0 0 5 0 +5 6 2 Fiorentina 2 2 0 0 5 0 +5 6 3 NK Celje 2 2 0 0 5 1 +4 6 4 Lausanne 2 2 0 0 4 0 +4 6 5 Samsunspor 2 2 0 0 4 0 +4 6 6 Mainz 05 2 2 0 0 2 0 +2 6 7 Rayo Vallecano 2 1 1 0 4 2 +2 4 8 Rakow Czestochowa 2 1 1 0 3 1 +2 4 9 Strasbourg 2 1 1 0 3 2 +1 4 10 FC Noah 2 1 1 0 2 1 +1 4 11 Jagiellonia Bialystok 2 1 1 0 2 1 +1 4 12 AEK 2 1 0 1 7 3 +4 3 13 Zrinjski 2 1 0 1 5 1 +4 3 14 Sparta Prag 1 1 0 0 4 1 +3 3 15 Lech Poznan 2 1 0 1 5 3 +2 3 16 Crystal Palace 2 1 0 1 2 1 +1 3 34 Dinamo Kiev 2 0 0 2 0 5 -5 0

SAMSUNSPOR’UN PERFORMANSI

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi’nde iki maçta da gol yemeden galibiyet alarak dikkat çekti. Dinamo Kiev karşısında 3-0’lık net bir skorla sahadan ayrılan kırmızı-beyazlı ekip, averaj farkıyla 5. sırada yer alıyor. Takımın form grafiği yükselişte ve hedef, grup aşamasını lider tamamlayarak bir üst tura doğrudan katılım sağlamak.

SIKÇA SORULAN SORULAR

UEFA Konferans Ligi’nde Samsunspor kaç puanda?

Samsunspor 2 maçta 2 galibiyet elde etti ve toplamda 6 puana ulaştı.

Samsunspor grupta kaçıncı sırada?

Temsilcimiz Samsunspor, averaj farkıyla 5. sırada yer alıyor ancak puan olarak zirvedeki takımlarla eşit durumda.

Rijeka–Sparta Prag maçı neden ertelendi?

Şiddetli yağış ve olumsuz hava koşulları nedeniyle karşılaşmanın ikinci yarısı oynanamadı ve maç ertelendi.