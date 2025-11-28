UEFA Konferans Ligi Puan Durumu: Samsunspor Kaçıncı Sırada?

UEFA Konferans Ligi 2025/26 sezonu heyecanı tüm hızıyla devam ederken, Türkiye’yi bu sezon temsil eden Samsunspor sergilediği başarılı performansla dikkatleri üzerine çekiyor. Futbolseverler tarafından en çok merak edilen sorular arasında “Samsunspor kaçıncı sırada?”, “Samsunspor’un puanı kaç?” ve “UEFA Konferans Ligi puan durumu nasıl?” yer alıyor. Samsunspor, turnuvadaki güçlü rakiplerine rağmen etkileyici bir istikrar yakalayarak zirve yarışının en iddialı takımlarından biri konumuna geldi.

SAMSUNSPOR KAÇINCI SIRADA? İŞTE GÜNCEL DURUMU

UEFA Konferans Ligi’nde çıktığı 4 maçta yenilgi yüzü görmeyen Samsunspor, 3 galibiyet ve 1 beraberlikle topladığı 10 puanla liderlik koltuğunda yer alıyor. 9 gol atıp sadece 2 gol yiyen Karadeniz ekibi, hem hücum hem de savunma performansıyla dikkat çekiyor. Avrupa arenasında adından söz ettiren Samsunspor’un bu çıkışı, Türk futbolseverler arasında büyük heyecan yaratmış durumda.

UEFA Konferans Ligi 2025/26 Güncel Puan Durumu Tablosu

Sıra Takım Puan 1 Samsunspor 10 2 Strasbourg 10 3 Celje 9 4 Shakhtar 9 5 Mainz 9 6 Rakow 8 7 AEK Larnaca 8 8 Drita 8 9 Jagiellonia 8 10 AEK 7 11 Sparta Prag 7 12 Vallecano 7 13 Lausanne 7 14 Sigma Olomouc 7 15 Univ. Craiova 7 16 Lech 6 17 Fiorentina 6 18 Crystal Palace 6 19 Zrinjski 6 20 Alkmaar 6 21 Omonia 5 22 KuPS 5 23 Noah 5 24 Rijeka 5 25 Shkendija 4 26 Lincoln 4 27 Dyn. Kyiv 3 28 Legia 3 29 Slovan Bratislava 3 30 Hamrun 3 31 Hacken 2 32 Breidablik 2 33 Aberdeen 2 34 Shelbourne 1 35 Shamrock Rovers 1 36 SK Rapid 0

SAMSUNSPOR AVRUPA’DA NEREYE GİDİYOR?

UEFA Konferans Ligi’nde bu sezonun en dikkat çeken ekiplerinden biri olan Samsunspor, yenilmezlik serisini sürdürerek üst tura çıkma konusunda güçlü bir aday olduğunu gösteriyor. Savunmadaki sağlam duruşu ve hücumdaki üretkenliğiyle Avrupa futbol otoritelerinin de takdirini kazanan Samsunspor için “UEFA Konferans Ligi Samsunspor performansı”, “Samsunspor Avrupa başarıları” ve “Samsunspor tur atlar mı?” gibi konular giderek artıyor.

SAMSUNSPOR AVRUPA’DA TARİH YAZABİLİR

UEFA Konferans Ligi’nde liderlik koltuğuna yerleşen Samsunspor, Türkiye’nin Avrupa’daki gururu olmaya devam ediyor. Hem puan tablosu hem de sergilediği istikrarlı performansla üst tur için güçlü sinyaller veriyor. Önümüzdeki maçlarda göstereceği performans, temsilcimizin Avrupa macerasının kaderini belirleyecek.