UEFA Konferans Ligi Puan Durumu: Samsunspor Kaçıncı Sırada?

UEFA Konferans Ligi’nde lig aşamasının başlamasıyla rekabet dozu her hafta yükseliyor. Futbolseverlerin en çok merak ettiği konuların başında ise Samsunspor’un Konferans Ligi'ndeki sıralaması, topladığı puanlar ve üst tura kalma ihtimali geliyor. Yeni formatla birlikte ilk 8 takım doğrudan son 16 turuna yükselirken, 8 ile 24. sıralar arasında yer alan ekipler play-off oynamak zorunda kalıyor. Peki Samsunspor şu anda kaçıncı sırada ve tablo ne söylüyor?

KONFERANS LİGİ LİG AŞAMASI PUAN DURUMU – İLK 5 TAKIM

UEFA Konferans Ligi’nin mevcut formatında takımlar 8 farklı rakiple karşılaşıyor ve büyük bir lig tablosu oluşuyor. İşte en güncel sıralama:

Sıra Takım O G B M A Y AV P 1 Strasbourg 5 4 1 0 8 4 4 13 2 Shakhtar 5 4 0 1 10 5 5 12 3 Rakow 5 3 2 0 8 2 6 11 4 AEK 5 3 1 1 11 5 6 10 5 Samsunspor 5 3 1 1 10 4 6 10

SAMSUNSPOR ŞU ANDA KAÇINCI SIRADA?

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi’nin mevcut puan durumunda 5. sırada yer alıyor. Toplam 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi alan kırmızı-beyazlılar, 10 puana sahip.

YENİ FORMAT SAMSUNSPOR İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

UEFA Konferans Ligi’nde grup sistemi kaldırıldı ve yerine büyük bir lig aşaması getirildi. Bu formatta:

İlk 8 takım doğrudan son 16 turuna yükseliyor.

doğrudan son 16 turuna yükseliyor. 8–24. sıralar arasındaki takımlar play-off oynayarak son 16’ya kalma mücadelesi veriyor.

play-off oynayarak son 16’ya kalma mücadelesi veriyor. 24. sıranın altı Avrupa defterini kapatıyor.

Samsunspor şu an 5. sırada olduğu için doğrudan son 16 turuna yükselme potasında bulunuyor. Ancak rekabetin yoğun olduğu bu formatta her maçın sonucu sıralamayı etkileyebiliyor.