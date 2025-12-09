UEFA Konferans Ligi: Samsunspor AEK Maçı Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan 5. hafta maçlarıyla devam ederken, Türkiye temsilcisi Samsunspor sahasında Yunanistan ekibi AEK’yi konuk ediyor. Futbolseverler özellikle “Samsunspor AEK maçı saat kaçta?” ve “Samsunspor AEK maçı hangi kanalda?” sorularına yanıt arıyor.

MAÇIN HAKEMİ KİM? HAKEM KADROSU AÇIKLANDI

UEFA, Samsunspor-AEK maçında görev yapacak hakem ekibini resmen duyurdu. Kritik mücadelenin orta hakemi Fransız Jeremie Pignard olacak. Pignard’ın yardımcılıklarını Aurelien Drouet ve Thomas Luczynski üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi yine Fransa’dan Ruddy Buquet olarak belirlendi.

Görev İsim Orta Hakem Jeremie Pignard Yardımcı Hakem Aurelien Drouet Yardımcı Hakem Thomas Luczynski Dördüncü Hakem Ruddy Buquet VAR Mathieu Vernice AVAR Elisa Daupeux

UEFA KONFERANS LİGİ GENEL PUAN TABLOSU – SAMSUNSPOR VE AEK

Konferans Ligi genel puan tablosunda Samsunspor dikkat çeken performansıyla öne çıkıyor. 4 maç sonunda 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan kırmızı-beyazlılar, 9 gol atıp yalnızca 2 gol yiyerek +7 averaj ve 10 puanla listenin zirvesine yerleşmiş durumda. AEK ise 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 9:4’lük gol dengesi ve 7 puanla Konferans Ligi sıralamasında güçlü ve iddialı takımlar arasında yer alıyor.

Sıra Takım O G B M A Y Av P 1 Samsunspor 4 3 1 0 9 2 +7 10 10 AEK 4 2 1 1 9 4 +5 7

UEFA KONFERANS LİGİ GENEL SIRALAMA

UEFA Konferans Ligi puan tablosunda ilk sıralarda göze çarpan takımlar ve Samsunspor’un yanı sıra AEK’nin konumu da dikkat çekiyor.

Sıra Takım O G B M A Y Av P 1 Samsunspor 4 3 1 0 9 2 +7 10 2 Strasbourg 4 3 1 0 7 4 +3 10 3 Celje 4 3 0 1 8 4 +4 9 4 Shakhtar 4 3 0 1 8 5 +3 9 5 Mainz 4 3 0 1 4 2 +2 9 7 AEK Larnaca 4 2 2 0 5 0 +5 8 10 AEK 4 2 1 1 9 4 +5 7

SAMSUNSPOR AEK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında oynanacak Samsunspor-AEK karşılaşması, 11 Aralık Perşembe günü sahne alacak. Taraftarların merakla beklediği mücadele, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı’nda saat 20.45’te başlayacak.

SAMSUNSPOR AEK MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Mücadeleyi ekran başından takip etmek isteyen futbolseverler için yayıncı kanal da netleşmiş durumda. Karşılaşma Türkiye’de TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Böylece izleyiciler ek bir abonelik ya da platform ücreti ödemeden maçın tamamını izleyebilecek.

UEFA Konferans Ligi'nde Samsunspor ile AEK arasında oynanacak karşılaşma, hem puan durumu hem de grup dengeleri açısından büyük önem taşıyor. 11 Aralık Perşembe saat 20.45’te başlayacak bu kritik mücadele, TRT 1’de canlı ve şifresiz yayınlanacak. Samsunspor’un güçlü formu ve AEK’nin iddialı konumu düşünüldüğünde, futbolseverleri yüksek tempolu ve heyecan dolu bir 90 dakika bekliyor.