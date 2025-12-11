Giriş / Abone Ol
UEFA Konferans Ligi: Samsunspor AEK Maçı Saat Kaçta, Hangi Kanalda? Samsunspor Muhtemel 11!

Samsunspor-AEK maçı ne zaman oynanacak ve karşılaşma tam olarak saat kaçta başlayacak? Maçı hangi hakem yönetecek ve karşılaşma Türkiye’de hangi kanaldan canlı izlenebilecek? Samsunspor muhtemel 11'i ne? Tüm yanıtlar haberimizde.

BirBilgi
  • 11.12.2025 13:05
  • Giriş: 11.12.2025 13:05
  • Güncelleme: 11.12.2025 13:06
Kaynak: Haber Merkezi
Foto: Depophotos

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan 5. hafta maçlarıyla devam ederken, Türkiye temsilcisi Samsunspor sahasında Yunanistan ekibi AEK’yi konuk ediyor. Futbolseverler özellikle “Samsunspor AEK maçı saat kaçta?” ve “Samsunspor AEK maçı hangi kanalda?” ve "Samsunspor ilk 11" sorularına yanıt arıyor.

MAÇIN HAKEMİ KİM? HAKEM KADROSU AÇIKLANDI

UEFA, Samsunspor-AEK maçında görev yapacak hakem ekibini resmen duyurdu. Kritik mücadelenin orta hakemi Fransız Jeremie Pignard olacak. Pignard’ın yardımcılıklarını Aurelien Drouet ve Thomas Luczynski üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi yine Fransa’dan Ruddy Buquet olarak belirlendi.

Görevİsim
Orta HakemJeremie Pignard
Yardımcı HakemAurelien Drouet
Yardımcı HakemThomas Luczynski
Dördüncü HakemRuddy Buquet
VARMathieu Vernice
AVARElisa Daupeux

UEFA KONFERANS LİGİ GENEL PUAN TABLOSU – SAMSUNSPOR VE AEK

Konferans Ligi genel puan tablosunda Samsunspor dikkat çeken performansıyla öne çıkıyor. 4 maç sonunda 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan kırmızı-beyazlılar, 9 gol atıp yalnızca 2 gol yiyerek +7 averaj ve 10 puanla listenin zirvesine yerleşmiş durumda. AEK ise 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 9:4’lük gol dengesi ve 7 puanla Konferans Ligi sıralamasında güçlü ve iddialı takımlar arasında yer alıyor.

SıraTakımOGBMAYAvP
1Samsunspor431092+710
10AEK421194+57

UEFA KONFERANS LİGİ GENEL SIRALAMA

UEFA Konferans Ligi puan tablosunda ilk sıralarda göze çarpan takımlar ve Samsunspor’un yanı sıra AEK’nin konumu da dikkat çekiyor.

SıraTakımOGBMAYAvP
1Samsunspor431092+710
2Strasbourg431074+310
3Celje430184+49
4Shakhtar430185+39
5Mainz430142+29
7AEK Larnaca422050+58
10AEK421194+57

SAMSUNSPOR AEK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında oynanacak Samsunspor-AEK karşılaşması, 11 Aralık Perşembe günü sahne alacak. Taraftarların merakla beklediği mücadele, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı’nda saat 20.45’te başlayacak.

SAMSUNSPOR AEK MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Mücadeleyi ekran başından takip etmek isteyen futbolseverler için yayıncı kanal da netleşmiş durumda. Karşılaşma Türkiye’de TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Böylece izleyiciler ek bir abonelik ya da platform ücreti ödemeden maçın tamamını izleyebilecek.

SAMSUNSPOR MUHTEMEL 11

Okan Kocuk, Tomasson, Drongelen, Borevkovic, Zeki Yavru, Musaba, Ntcham, Makoumbou, Holse, Emre Kılınç, Mouandilmadji

UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ TAKVİMİ

SaatEv SahibiDeplasman
20:45FiorentinaDinamo Kiev
20:45JagielloniaRayo Vallecano
20:45DritaAZ Alkmaar
20:45BreidablikShamrock Rovers
20:45SamsunsporAEK
20:45ShkendijaSlovan Bratislava
20:45HackenAEK Larnaca
20:45Universitatea CraiovaSparta Prag
20:45NoahLegia Varşova
23:00Rapid WienOmonoia
23:00Lech PoznanMainz 05
23:00RijekaCelje
23:00Lincoln Red ImpsSigma Olomouc
23:00KuPS KuopioLausanne
23:00AberdeenStrasbourg
23:00RakowZrinjski
23:00Hamrun SpartansShakhtar Donetsk
23:00ShelbourneCrystal Palace

UEFA Konferans Ligi'nde Samsunspor ile AEK arasında oynanacak karşılaşma, hem puan durumu hem de grup dengeleri açısından büyük önem taşıyor. 11 Aralık Perşembe saat 20.45’te başlayacak bu kritik mücadele, TRT 1’de canlı ve şifresiz yayınlanacak. Samsunspor’un güçlü formu ve AEK’nin iddialı konumu düşünüldüğünde, futbolseverleri yüksek tempolu ve heyecan dolu bir 90 dakika bekliyor.

