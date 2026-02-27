Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

UEFA Konferans Ligi: Samsunspor'un rakibi belli oldu

UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. Samsunspor, LaLiga ekibi Rayo Vallecano ile eşleşti.

Spor
  • 27.02.2026 16:40
  • Giriş: 27.02.2026 16:40
  • Güncelleme: 27.02.2026 16:48
Kaynak: Haber Merkezi
UEFA Konferans Ligi: Samsunspor'un rakibi belli oldu
Fotoğraf: DepoPhotos

UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.

Yapılan kura çekimi sonucunda Samsunspor, İspanya Ligi ekiplerinden Rayo Vallecano ile eşleşti.

Kırmızı beyazlı ekip, LaLiga temsilcisi ile ilk maçına 12 Mart'ta kendi sahasında çıkacak. Rövanş karşılaşması ise 19 Mart'ta Madrid'de oynanacak.

Samsunspor, lig etabını 12. sırada tamamlayarak play-off bileti almış ve play-off turunda Shkendija'yı eleyerek son 16 turuna yükselmişti.

Turnuvadaki diğer eşleşmeler şu şekilde:

  • Samsunspor - Rayo Vallecano
  • Lech Poznan - Shakhtar Donetsk
  • Crystal Palace - AEK Larnaca
  • Sigma Olomouc - Mainz
  • AZ Alkmaar - Sparta Prag
  • Fiorentina - Rakow
  • Celje - AEK
  • Rijeka - Strasbourg
Şampiyonlar Liginde son 16 heyecanı: Galatasarayın rakibi belli oldu
BirGün'e Abone Ol