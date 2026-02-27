UEFA Konferans Ligi: Samsunspor'un rakibi belli oldu

UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.

Yapılan kura çekimi sonucunda Samsunspor, İspanya Ligi ekiplerinden Rayo Vallecano ile eşleşti.

Kırmızı beyazlı ekip, LaLiga temsilcisi ile ilk maçına 12 Mart'ta kendi sahasında çıkacak. Rövanş karşılaşması ise 19 Mart'ta Madrid'de oynanacak.

Samsunspor, lig etabını 12. sırada tamamlayarak play-off bileti almış ve play-off turunda Shkendija'yı eleyerek son 16 turuna yükselmişti.

Turnuvadaki diğer eşleşmeler şu şekilde: