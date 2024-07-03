UEFA, Merih Demiral hakkında soruşturma başlattı

UEFA, gol sevinci sırasında yaptığı 'bozkurt' işareti nedeniyle Merih Demiral hakkında soruşturma başlattı.

UEFA, gol sevincinde 'bozkurt' işareti yapan Merih Demiral hakkında soruşturma başlattı.

UEFA tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Avusturya ile Türkiye arasında 2 Temmuz 2024 tarihinde Almanya'nın Leipzig kentinde oynanan 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası son 16 turu maçıyla ilgili olarak, Türkiye Futbol Federasyonu oyuncusu Merih Demiral'ın iddia edilen uygunsuz davranışıyla ilgili olarak UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin 31(4) maddesi uyarınca bir soruşturma açılmıştır."

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