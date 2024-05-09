UEFA, Okan Buruk'un men cezasını onadı

UEFA, Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un 2 maçlık men cezasının onandığını açıkladı.

UEFA, Okan Buruk'un, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi Play-off mücadelesinde Sparta Prag'a deplasmanda 4-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından aldığı 2 maçlık men cezasını onadı.

"Galatasaray A.Ş. tarafından yapılan itiraz reddedilmiştir. Sonuç olarak, UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu tarafından 20 Mart 2024 tarihinde alınan karar onaylanmıştır. UEFA, Galatasaray'ın yaptığı itirazı reddetti ve Okan Buruk, Kaan Ayhan ve Serhat Doğan'ın cezaları onandı."

NE OLMUŞTU?

Galatasaray, Sparta Prag'a UEFA Avrupa Ligi Play-off mücadelesinde deplasmanda 4-1 mağlup olarak turnuvaya veda etmişti.

Mücadelenin sonunda her iki takım arasında gerginlikler yaşanırken sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk kırmızı kart görmüş ve UEFA tarafından 2 maç men cezası almıştı.

Öte yandan aynı maçta kırmızı kart gören Kaan Ayhan'a 1 maç, performans analisti Serhat Doğan'a da saldırı nedeniyle 3 maç men cezası verilmişti.