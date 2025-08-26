UEFA play-off rövanş maçları TRT’de

UEFA Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi play-off turu rövanş maçları 26-27-28 Ağustos tarihlerinde oynanacak 8 karşılaşma ile TRT 1 , tabii ve Radyo 1’den canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupa’nın yayın haklarını alan TRT, futbol tutkunlarına büyük heyecan yaşatmaya devam ediyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi’nde mücadele eden Türk takımları başta olmak üzere bazı karşılaşmalar TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşurken, diğer yabancı takımların karşılaşmaları tabii platformundan izlenebilecek.

Fenerbahçe ve Rams Başakşehir, rövanş karşılaşmalarında lig aşamasına geçmek için mücadele edecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi play-off rövanşı 26-27-28 Ağustos canlı yayın maç takvimi:



UEFA Şampiyonlar Ligi

26 Ağustos Salı

19.45 Kairat Almaty - Celtic TRT 1

22.00 Sturm Graz - Bodo/Glimt TRT 1

22.00 Pafos - Kızılyıldız TABİİ



27 Ağustos Çarşamba

19.45 Karabağ - Ferencvaros TABİİ

22.00 Benfica - Fenerbahçe TRT 1

22.00 Club Brugge - Rangers TABİİ 1

22.00 Kopenhag - Basel TABİİ 2



UEFA Konferans Ligi

28 Ağustos Perşembe

20.30 U. Craiova - Rams Başakşehir TRT 1